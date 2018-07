Az emberek adják az erőt - Karikatúrák között élvezhetik a meccseket a Hágiban

Gálosi Gyula, a Hági Udvar ügyvezetője



- Sportosabb hangulatot adnak a képek, a Hági tervezésénél alapkoncepciónk volt az, hogy sportbarát hely legyen. Ez által mi abszolút kötődünk a kézilabdához, e mellett a Hungi indulása is a vébéhez kötődött 2014-ben, ezért gondoltuk úgy, hogy a Hági indulását is ehhez az eseményhez kötjük. Nagy meglepetések vannak a vébén, az összes fogadásom elúszott. Nem várok, de annál jobban remélek egy horvát végső győzelmet.

Klasszis sportolókkal bővül a Hági Udvar csapata: Hosszú Katinka, Cristiano Ronaldo vagy éppen a MOL-PICK Szeged bajnokcsapata is feltűnik a szurkolóknak, persze csak rajzok formájában, ugyanis Hudi Dániel karikatúráiból nyílt kiállítás a Hágiban. Dani hamar belekóstolt a művészet világába, hiszen reklámgrafikusként dolgozó édesapjának hatására már négyéves kora óta rendszeresen rajzol. Kezdetben állatfigurákat rajzolt, majd a sok gyakorlást követően következtek a portrék: lapunkban is többször találkozhatnak a MOL-PICK Szeged kézilabdázóiról szóló karikatúráival.Ezen a nyáron a prágai Károly-hídon dolgozik, mivel sikerült bekerülnie egy nemzetközi rajzolócsoportba, ahol a turisták számára készít portrékat. Mindenféle labdajátékot kedvel, a sportolókról szóló karikatúrákat Zubai Szabolcs invitálására kezdte el, aki az instagramon talált rá, és kérte fel egy rajzra. Thiagus Petrus is pozitívan reagált az őt ábrázoló karikatúrára, ahogy az egész MOL-PICK Szegednek is tetszettek a karikatúrák. A köztévében kétszer szerepelt már, az M4 is többször használta már a rajzait a kézilabda-közvetítésekhez és a futball világbajnoksághoz is.- Nyolc-tíz éves korom óta figyelem Omar Momani brit karikaturista munkáit, ő a példaképem. Ő is üzent már nekem, és meg is osztotta a róla szóló rajzomat, de Reviczky Gábor művész úrnak is átadhattam már a róla készült karikatúrát és portrét, valamint a Torrente-filmek rendezője és főszereplője, Santiago Segura is hasonlóképp reagált a rajzomra. Humorista unokaöccseivel mai napig jó barátok vagyunk, ők is kértek magukról rajzot – fogalmazott Hudi Dániel, akinek nagy álma, hogy sportújságnak készíthessen rajzokat a jövőben. Hozzátette, az emberek adják a motivációt számára a rajzoláshoz, a visszajelzésekből tud erőt meríteni a napi több órányi gyakorláshoz.