"Azt elismerem, a sárga lap benne van a játékomban" - Középpontban Kéri Tamás, a SZEOL SC labdarúgója

Kéri lendületben. Ezt jobb látni. Fotó: Karnok Csaba

– A Szekszárd ellen elvesztett két pont is bosszantó volt, majd jött a kiállítás, és a visszatérésem sem sikerült jól, hiszen a Taksony ellen az én hibámból rúghatott büntetőt az ellenfelünk a 92. percben. Dolgoznom kellett azért, hogy újra lehetőséget kapjak, ez a Paks II. ellen jól is sikerült, adtam három gólpasszt. Nem gondolnám, hogy túlpörögtem a Kecskemét ellen, ötven százalékban érzem magam hibásnak, szigorú ítélet volt. A felvételen rosszabbnak tűnik, de nem egy ellenfél testére irányuló mozdulat volt. Megvisel, mert nem tudok segíteni a csapatnak, Kecskeméten pedig kellemetlen 80 percet okoztam a társaimnak. Most csak edzésekkel telnek a heteim, és bízom abban, hogy a srácok csapatként játszva tudják hozni a három pontokat.– Jól ismerjük egymást, könnyebb felkészülni az ellenfélből. Szerencsére hoztuk a meccset, ami kötelező is volt számunkra, ha szeretnénk elérni a céljainkat, a dobogós helyek környékét.– Azt elismerem, a sárga lap benne van a játékomban, de ahogy szó volt róla, nem mostanában állítottak ki. Nem vagyok babonás, nincs bennem az, hogy úgy menjek ki a pályára, hogy csak ne kapjak lapot. Készülök a Kaposvár, majd a Dunaújváros ellen, persze ehhez az kell, hogy pályára léphessek ezeken a meccseken.