Baksa német válogatott lehet, de edzés után felveszi a kötényét, és beáll a pult mögé

Négy szezon, négy bajnoki arany



A Wasserfreunde Spandau 04 a legsikeresebb német vízilabdaklub. Baksa László 2013-ban szerződött a berliniekhez, azóta négy bajnoki címet nyert, jelenleg is vezetik a tabellát. A félprofi élvonalban két kiemelkedő csapat van, a Hannover a másik, amely jelenleg csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a Spandau mögé. A Bajnokok Ligája B csoportjában a nyolcas döntőbe kerülést érő helyen állnak. Ha továbbjutnak, az bravúrnak számít, ilyenre 16 éve nem volt példa a klubnál.

A Borsó. Fotó: Borsó - Die Ungarische Speisekammer

Baksa László (balra) gyerekkori barátjával alapította a Borsót. Fotó: Facebook

Dárdai és a villányi vörösborok



Évek óta visszatérő vevő Baksa boltjában Dárdai Pál, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a berlini Hertha BSC vezetőedzője. – Egy nagykövetség által szervezett vacsorán ismerkedtünk meg, azóta is sűrűn találkozunk Palival, a klubházunk mellett edzenek. A boltba a felesége, Móni jár többször, a gyerekeknek túró rudit, sajtot, kolbászt szokott venni. Pali akkor érkezik, amikor bor kell: pécsiként a villányi vörösekre esküszik, a Sauska, Bock, Gere hármas a kedvence.

– Olyan nevet akartunk a delikátesznek, amit a németek is ki tudnak mondani, a magyarok számára pedig jópofa és könnyen megjegyezhető.– Amikor négy és fél éve Berlinbe költöztem, elkezdtem keresgélni, hol tudok magyar termékeket vásárolni. Alig találtam valamit a Pick-szalámin kívül. Aztán meghívott a magyar nagykövetség egy fesztiválra, ahol volt mangalicás, mézes, sajtos, boros, pálinkás stand, az emberek imádták. Egy gyermekkori barátommal átbeszéltük, utánanéztünk a témának, és belevágtunk. Nem egyszerű betörni egy olyan piacra, amely tele van olasz és francia delikátesszel, török zöldségessel. Emellett sokan már csak a biotermékeket keresik, vegák, vegánok. De hála istennek maradtak, akik még hisznek a tepertőben és a szalonnában.– Pontosan. Sok függ a meccsektől, de egy átlagos napon háromnegyed nyolcra megyek edzésre, fél tízkor vége, tízkor már nyitom a boltot. Délután háromig ott vagyok, aztán intézkedem a városban, fél hattól fél kilencig újabb edzés jön. Egész Berlinben nem találtunk rendes kürtős kalácsot, így vettünk egy mobilbüfét, az üzlettársam kitanulta a mesterséget, faszénen elkészíti, én pedig kiszolgálom a vevőket. Sok tervünk van, a következő egy lángosozó, amellyel a Brandenburgi kapuhoz települnénk ki a foci-vb idejére – olyankor ott őrület van.– Necces... A múlt héten például belehúztunk, volt kilenc vizes edzésünk és négy kondink, vasárnap pedig bajnoki. Fáradt vagyok, érzem magamon. De ahogy öregszem, úgy bírom egyre kevesebb alvással, hat órával már beérem. Ha az ember belekezd valamibe, amit szeret, az áldozatokkal jár.– Az első évben szenvedtem, mert bár Gyöngyösi András személyében magyar edzőm volt, mást nem ismertem. Kaptam megkeresést otthonról, kicsin múlott, hogy azonnal hazatérjek. Aztán egyre több barátom lett, beindult az üzlet, megszoktam a várost. Az eső zavar, abból rettentő sok van. Amikor csak tehetem, hazamegyek. Imádok otthon lenni.– Igen, Szegeden nem voltam négy éve. Ennek ellenére képben vagyok, a Délmagyar honlapját mindennap megnézem, tudom, hogy a Szedeák Jászberényben, a PICK Veszprémben nyert a hétvégén, és azt is, hogy a vízilabdacsapat kikapott. Megszakad a szívem, amikor a tabella alján látom a Szegedet, reménykedem, hogy sikerül bennmaradnia. Nagy érvágást jelentene a helyi pólónak, ha nem lenne OB I-es csapat. Milyen célt tűzhetnének ki akkor az utánpótlásban játszó gyerekek elé?– Bizonytalan, hogyan alakulnak a következő évek, mert a vízilabda a szívem csücske, a bolt viszont a jövőmet jelenti. Jövő nyárig szerződésem van a Spandaunál, eszembe jutott, hogy utána hazaigazolok, jó lenne újra a magyar bajnokságban játszani, de a bolt miatt sok mindent át kell gondolnom. Nem tudnám leélni Berlinben az életem, hazahúz a szívem.– A hazai élcsapatoknál sokkal többet keresnek, az én fizetésem egy Miskolcon vagy a BVSC-nél szereplő játékoséhoz áll közelebb. Szegeden is többet kaptam, mint most, ilyenkor az ember megpróbálja máshonnan előteremteni a kieső összeget. Németország nem jutott ki a legutóbbi két olimpiára, emiatt kevesebb pénz van a sportágban. Viszont sokan hívnak otthonról, hogy szeretnének itt játszani, legutóbb az OSC-től és az Egertől keresett egy játékos. Sok előnnyel jár, ha valaki ideigazol, de az anyagi igényekből le kell adni.– Azt már lezártam: harminckét éves leszek, a jelenlegi csapat tele van húszéves tehetségekkel. A nyár viszont hozhat néhány változást.– Egy ideje húzódik az állampolgárságom ügye, ha tisztázódik a helyzet, a német csapatba kaphatok meghívót. Ez lehet a nyári Európa-bajnokság, vagy az azt követő berlini világkupa szeptemberben. Szóval magyar válogatott már biztosan nem leszek, német még talán.