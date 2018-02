Bartók Csaba: a széleken kell javulnunk

Szomorú hírek érkeztek Székelyudvarhelyről, ahol a szenátor, Verestóy Attila halála miatt megszűnt a felnőtt férfi kézilabdacsapat. A klub már vissza is lépett a bajnokságtól, nem folytatja tovább a küzdelmet.– A város szülötteként nehéz dolog ezt a hírt megélni – kezdte a beszélgetést Bartók Csaba , a Pick Szegeddel bajnoki aranyérmet szerző egykori kézilabdás. – Mivel egy fő támogatója volt a csapatnak, így benne volt a kockázat. Nagyon sajnálom az eseményeket, csak reménykedni tudok abban, hogy lesz még jó csapat Udvarhelyen, ahol mindig szerették a kézilabdát. Már nagypályán remek csapatunk volt, utána női vonalon volt erős a helyi kézilabda, amelynek édesanyám és keresztanyám is tagja volt. Ezután jött Verestóy Attila, vele pedig csodás eredményeket értek el a férfiak. Székelyföldön szeretik ezt a sportágat, tudom, hogy lesz még jó csapat.A MOL-PICK Szeged vasárnap 17 órakor a német Rhein- Neckar Löwen otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában. A magyar csapat ellenfele, a német bajnok mannheimi gárda ma este a Bartók Donát ot is a soraiban tudó Lemgót fogadja. – Beszéltem a fiammal, és elmondta, hogy csakis a tisztes helytállásban bízhatnak, mert rengeteg sérültjük van, a Löwen kerete pedig teljes, és bombaerős.A magyar férfi kézilabda- válogatott három vereséggel zárta a horvátországi Európa-bajnokságot, nem jutott tovább a csoportjából. A nyári vb-selejtezőn a szlovén nemzeti együttes lesz az ellenfele. – Én láttam pozitívumokat – zárta a mondandóját az egykori magyar válogatott átlövő –, persze akadtak hibák bőven, de ezekből tanulni kell. Győri Mátyással és Faluvégi Rudolffal kiegészülve jóval erősebbek leszünk. Van tűzerőnk, és ha a játékosok már többször, akár negyvenszer vagy ötvenszer szerepelnek a csapatban, akkor sokkal rutinosabbak lesznek, ez pedig fontos. Mindenképpen kapusteljesítményben és a széleken kell javulnunk. Utóbbiban meg kell találni azokat, akik ezt a hiányposztot betöltik. A szlovénok elleni világbajnoki selejtezőn hittel kell pályára lépni, a jövő szempontjából pedig mindenképpen túl kell jutnunk rajtuk.