Becsülettel küzdött a HFC

HFC–Pécs 0–3 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 24. forduló, 600 néző.Vezette: Szommer Attila – jól (Kis Z., Varga G.).

HFC: Filipánics 6 – Prasler 6, Huszár 6,5, Szántó 6, Tóth J. 6 – Füredi 6(Pataki –, 89.) – Szabó M. 6, Bartyik N. 6–2=4, Kökény 6,5, Koncz A. 6,5(Szekér –, 64.) – Varga B. 6 (Szabó M. D. –, 63.). Edző: Szűcs Róbert.

Pécs: Sólyom – Kónya K., Gajág, Puskás G., Erdős – Horváth A. (Bata, 65.), Nagy J. – Beke (Somogyi, 61.), Koller, Károly – Kónya D. (Mojzer, 75.). Edző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Károly (57., 91.), Koller (72.).

Sárga lap: Huszár (32.), Füredi (52.), Varga B. (60.), ill. Gajág (21.).

Kiállítva: Bartyik N. (54.), ill. Sólyom (59.).



A vendégekkel együtt érkezett jó néhány szurkoló is, akik a meccs alatt a lelátón (emiatt állt is a játék közel 6 percet), a mérkőzés után pedig a stadionon kívül találkoztak a hazai hívekkel – nagyobb baj szerencsére nem volt a két tábor elsősorban verbális csatájából.



A találkozó is eseménydús volt, hiszen volt három gól – sajnos mindhármat a pécsiek szerezték –, két kiállítás – hazai oldalon Bartyik Norbert második sárgával, a kapus Sólyom Csabát pedig súlyos szabálytalanságért kapott piros lapot –, valamint lehetőségek mindkét oldalon.



Szűcs Róbert: – Egyenlő létszám mellett remekül helytálltunk a bajnokesélyes ellen.

A kiállítás után gyorsan gólt kaptunk, és mivel ez már a harmadik mérkőzésünk volt egy hét alatt, a végére a fáradtság is kijött rajtunk. Becsülettel végigküzdöttük az összecsapást.



További eredmények: Tiszakécske–Dabas 5–2, Szentlőrinc– Vecsés 2–0, Szekszárd–Paks II. x–x, Iváncsa–Honvéd II. 2–2.