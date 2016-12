Bejelentette visszavonulását az olimpiai bajnok szegedi kenus, Vajda Attila

Élete legnagyobb sikere volt a pekingi olimpiai arany.

Megszokott dolog, hagyomány, hogy a Délmagyarország Az év sportolója díjátadó gáláján aktív, ismert versenyzők is adnak át elismeréseket. Az EDF DÉMÁSZ-Szegedi VE U23-as világbajnok kajakosa, Birkás Balázs Vajda Attilától vehette át az elismerést, a CE Glass díszes üvegtrófeáját. Ezek után az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kenus személyesen is szeretett volna szólni a Hungi Vigadóban összegyűltekhez, és bejelentette visszavonulását.- Minden döntés nehéz, amit meghozunk, az életem újabb döntése is az volt, de meghoztam. Tizenhárom év után komoly elhatározásra jutottam: kaptam egy lehetőséget, amellyel élni szeretnék. Tajvanon leszek edző, így a sportpályafutásom igazából hivatalosan befejeződött. Búcsút intek kedvence számomnak, a kenu egyes ezer méternek. Igaz, a hazai ötezer méteres válogatókra még megpróbálok eljönni, de az időm nagy részét Tajvanon töltöm majd, ahol huszonhét tanítványom lesz egy klubnál. Sokat utazom, és ingázok Tajvan és Szeged között - jelentette be Vajda Attila, akivel a szerdai Délmagyarországban hosszabb interjút olvashatnak.