Bemutatjuk a 31. Kék Mókus-kupa győzteseit, 4. rész: Gól söröző Csengele - Barátokként nyertek

Hódmezővásárhely, Makó, Szeged, Kecskemét. Ezekből a városokból gyűlt össze a 31. Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótorna +35-ös korosztályában győztes Gól söröző Csengele kerete.

– Ennek ellenére egyáltalán nem volt nehéz összehozni a csapatot – mondta Kun-Szabó Tibor csapatvezető. – Tavalyi ötlet volt Lóczi Pétertől, hogy hozzuk össze egy együttesbe azokat, akik amúgy is futballoztak valahol és valamikor együtt – akár kis-, akár nagypályán. A többségük játszott már az én korábbi csapataimban is, talán csak Puskás Csaba a kivétel. Elsősorban azért jöttünk össze, hogy jól érezzük magunkat, hiszen a többség régi barát, és amilyen sztorik az öltözőben elhangzanak a meccsek előtt vagy után, az mindent megér. A tavalyi Új év-Szkitasport-kupát megnyertük, az volt az első alkalom. Aztán elindultunk a kisteleki +35-ös Pro Ligán, azon is győztünk, most pedig itt a harmadik siker.A Gól söröző Csengele együttese a 31. Kék Mókus-kupa döntőjében végig vezetve győzte le az Öreg Honvéd vendéglő O’Neill csapatát – kellett hozzá azért a kapus Kovács Krisztián remek teljesítménye is. Ő a futsalválogatott kerettagja volt, Tóth Attila a futsal NB I-ben gólkirály, Kothencz Péter és Puskás Csaba lábában rengeteg futsalbajnoki van, de említhetnénk a kevés szerepet kapó Brinszky Adriánt, aki szintén szerepelt a nemzeti csapatban, vagy Bány Tamást, akinek a remek bal lába ismert nem csak a megyében.– A meccs előtt mindig megbeszéljük, ki kivel cserél, hogy mindenki egyformán játsszon – nyilatkozta Kun-Szabó arról, hogyan kezelhetők a játékosok. – Most akadt egy kis probléma az első félidőben, de a szünetben megbeszéltük, így utána már nem volt gond. És hogy mi a jövője ennek a csapatnak? Ha az erőnk és az időnk engedi, szeretnénk tovább folytatni a részvételeket. A heti rendszerességű meccsek nem férnek bele, de az egy-két napos tornákra még akkor is össze tudunk jönni, ha éppen valaki hiányzik.