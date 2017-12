Birkás Balázs szeretett kapni, de már szeret adni

Jézuska és az ajándék

A harcsapaprikás megy

Felkerült a csúcsdísz. Birkás Balázs a fenyőfa legutolsó elemét teszi a helyére. Fotó: Karnok Csaba

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el, kedves Télapó! Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll.A klasszikus dal meghatározta a szegedi világbajnok kajakos, Birkás Balázs gyermekkorát – ez volt a kedvence.– Talán tízéves koromig hittem, hogy a Télapó hozza a cipőbe a csokit, illetve Jézuska szenteste az ajándékot – mesélt a világbajnok kajakos. – Karácsonykor keresgéltem, és meg is találtam a házban az ajándékokat, a nővérem, Kitti pedig egy kicsit segített is ebben. Ő talán tovább hitt a Jézuskában, aztán amikor észrevettem rajta, hogy már nem hisz benne, innentől én miért is tettem volna? A karácsonyfa-díszítést meghagytuk apuval a család női tagjainak, maximum a csúcsdíszt tesszük fel. A nővérem különösen élvezi, így főleg az ő munkáját dicséri a fa kinézete.Edzésről érkezett, hazaugrott, gyúratásra ment – mozgalmasnak tűnt Birkás hétköznapja, és ez még csak egy délelőtt volt. Vajon így hogyan jut idő a meglepetések megvalósítására?– Nagyon szeretek ajándékozni, így ilyenkor nagy a titkolózás – vallotta be Birkás. – Mindig agyalok, kinek mi lenne a legjobb ajándék. Szeretem az utolsó pillanatra hagyni a megvételt, most is volt egy-kettő, amit a legutolsó napokban szereztem be. A felsőfokú tanulás és az edzések miatt sűrű a december és a január, de így is összejön az ajándékozás. Gyerekként nyilván jó érzést volt kapni, most viszont annak örülök, ha együtt vagyunk, kikapcsolódunk, beszélgetünk. A nővérem sokáig Gibraltáron élt, így évekig szinte csak karácsonykor láttuk. Eljutottam oda, hogy értékelem a karácsony szellemiségét, a család szerepét.Mint a családok többségében, így Birkáséknál is a hal viszi a prímet karácsonykor.– Én nem főzök ilyenkor, édesanyám és édesapám szereti megcsinálni a menüt – vallotta be az élsportoló.– Hogy mi is ez? Hallé, harcsapaprikás, töltött káposzta, sült hús és mákos bejgli. Ebből a harcsapaprikás elkészítését már elsajátítottam, azt meg tudnám csinálni. Ez a specialitásom – ezt az egyet tudom. Szerencsém van, mert nem vagyok hízékony.

Folyamatos edzésben

Gyerekként a kérésekben sosincs hiány.– Nem kívántam sosem komoly dolgokat, egy nagy ajándékot kaptam: egy számítógépet. Akkor volt a játékos korszakom, szerettem. Ahogy a kajak teret nyert az életemben, nagy kívánságom nem volt – jegyezte meg a kajakos. – Most inkább azt szeretném, ha jövő ilyenkor a szüleimnek össze tudnék hozni egy kisebb pihenést, hiszen rengeteget segítettek. Hálával tartozom, sosem szenvedtem hiányt semmiben. Emellett szeretném megvédeni harmadszor is egyesben 200 méteren az U23-as vb-címemet. Csúcs dolog lenne.Birkás furcsa kettősségben versenyez: alig másfél éve érettségizett, így még utánpótláskorú kajakosnak számít, viszont a felnőttek között is világbajnok – áprilisban volt 21 éves.– Hamar belekerültem az U23-as korosztályba, majd vb-re mehettem. Elég ritka, hogy valaki 19 évesen kijuthat az idősebbek eseményére – mondta a kajakos. – A klub nem tett terhet rám, támogatott, és Sík Márton szakmai vezető szerint teljesen természetes lett volna, ha később érek be. De 21 évesen megvédtem a K1 200 méteres U23-as vb-címemet, közben pedig világbajnok lettem a felnőttek között is. Nem teherként élem meg, inkább nagy lehetőség, hogy itt is indulhatok, és eredményes lehetek, miközben az U23-ban is van bőven kihívás.Az edzések az ünnepek alatt sem szünetelnek.– Meglátom, mit írt elő Hüvös Viktor, és milyen létesítmény van nyitva karácsonykor, az alapján még 25-én és 26-án is edzek – mondta Birkás. – Az edzőm nagy kávérajongó, én is az vagyok, így ha találkoznánk, valami ehhez hasonló ajándékot biztos kapna tőlem. Emellett az egyik érmemet is megérdemelné, sok munkája van bennem.