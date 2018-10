Bizakodva lépnek pályára: négyen érdekeltek a kézilabda NB I/B-s bajnokságokban

NB II-es program



A harmadosztályú kézilabda-bajnokságban a három-három Csongrád megyei női és férficsapat lép pályára a hétvégén. NB II, Dél-keleti csoport, nők, szombat, 18: Hódmezővásárhelyi LKC–Makói KC. Vasárnap, 14: PC Trade Szeged KKSE U22–EUbility Group-Békéscsaba U21, 16: Gyomaendrőd–K. Szeged SE. Férfiak, 4. forduló, ma, 19 óra: Tigrisek Csongrádi KSE–PICK Szeged U23. Szombat, 18: Makói KC–Kunszentmárton.

A HLKC megyei rangadót játszik. Fotó: hlkc

A férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportjának negyedik fordulóját két győzelem és egy vereség után négy ponttal az ötödik helyről várja a ContiTech FKSE-Algyő. Herbert Gábor vezetőedző tanítványai felemás mérleggel – egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség – a nyolcadik pozíciót elfoglaló Mizse KC otthonában lépnek pályára holnap 18 órakor.– Bizakodó vagyok – árulta el lapunk érdeklődésére az algyői férficsapat trénere, Herbert Gábor –, mert hosszú idő után ezen a héten már teljes létszámban tudtunk edzeni. Felépültek a sérültjeink, akikre nagy szükségünk lesz, mert a lajosmizseiek lövik az egyik legtöbb gólt a bajnokságban, így jól kell majd védekeznünk. A bajnokság erőviszonyai egyelőre nem rajzolódtak ki, rendkívül sűrű a mezőny – mondta.A női másodosztályban két Csongrád megyei együttes érdekelt. A PC Trade Szeged KKSE vasárnap 17 órakor a több egykori szegedivel felálló Kecskemétet fogadja, míg a ContiTech FKSE-Algyő a veretlen Gödhöz látogat.– Nagyon nehéz meccsre számítok a Kecskemét ellen – osztotta meg várakozását velünk Vojkovics Gyula, a PC Trade Szeged KKSE vezetőedzője –, de bízom benne, hogy a szerethető arcát mutatja majd a csapat, mert akkor biztosan győzünk majd. Tény, hogy a nyitófordulóban nagy pofont kaptunk a Vasastól, de a második fordulóban már jól játszottunk a Nyíradony ellen. Ha most is sikerül, akkor kijelenthető, hogy kihevertük – nyilatkozta.Nem vár könnyű összecsapás a két forduló után nyeretlen algyőiekre sem, mivel a hibátlan Göd vendégei lesznek.– Éppen egy fejlődési folyamaton megyünk keresztül – jegyezte meg Avar György, a Levendula Hotel FKSE-Algyő női NB I/B-s együttesének mestere –, ahol pontért vagy pontokért lépünk pályára. Új a csapat számára még ez az osztály, többen még ismerkednek a bajnokság ritmusával. Fel tudunk úgy készülni a Gödre, hogy kiélezett meccset játsszunk velük. Könnyebbség, hogy most először úgy néz ki, teljes kerettel utazhatunk el – zárta mondandóját.