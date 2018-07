Bontogatja a szárnyait a szegedi dobó atlétika

Márton Anita trénere, Eperjesi László újból a Szegedi Vasutas SE atlétikai szakosztályánál dolgozik. A dobó szakág felépítését az alapoktól kellett kezdeni a SZVSE-nél, a két éve indított dobó csoport tagjai még csak a korosztályos bajnokságokról térhettek haza sikerekkel. Rövid idő alatt az ország legjobb dobó csoportjai közé sorolják a szegedieket, köszönhetően a több korosztályban szerzett bajnoki érmeknek. 2017-ben több mint tíz bajnoki érmet (öt arany, négy ezüst és három bronz) szerzett a szakág, míg az U16-os súlylökők országos bajnokok lettek, az egyesületi atlétikai csapatbajnokságban pedig 10. helyen végeztek a szegediek.



A nemzetközi színtéren Gábor Tamás volt az U16-os válogatott legeredményesebb fiú versenyzője, miután diszkoszvetésben és súlylökésben is első lett, Gábor Levente diszkoszvetésben második, súlylökésben ötödik helyet szerzett, Losonczi Bianka pedig negyedikként zárt súlylökésben a válogatott színekben.



2018-ban már van bajnoki aranyérme is a szakágnak: Wagner Kira az U16-osok országos bajnoka, valamint a diákolimpia bajnoka lett súlylökésben, míg a májusi, atlétikai csapatbajnokságon az U18-as fiú diszkoszvető csapat bizonyult az ország legjobbjának. A SZVSE minden korosztályban, nemenként valamelyik dobószámban érmet szerzett.



Az idei év fő célja a győri U18-as Európa-bajnokság, amelyre négy versenyző hat számban próbált kijutni: Berkes Adrián (diszkoszvetés), Gábor Levente (súlylökés), Gábor Tamás (diszkoszvetés és súlylökés) és Losonczi Bianka (súlylökés és diszkoszvetés) közül volt, aki csak centikkel csúszott le a szinttől. Losonczi Biankának viszont sikerült kijutnia, így diszkoszvetésben ott lehet Győrben, július 7-én Eb-selejtezőben lép majd dobókörbe. Az előzetes nevezési listából nehezen lehetne jósolni bármit is, egyetlen dolog egyértelműen kitűnik; Blanka magasan a mezőny és a válogatott legfiatalabb tagja.



A jövőre vonatkozólag 2019-ben Európai Ifjúsági Fesztivált rendeznek, ahol még az U18-as korosztályban szereplő SZVSE-t képviselő sportolóknak nyílik lehetőségük a részvételre. - Szeretnénk tovább építeni Szegeden a dobó atlétika hírnevét és a jövőben még nagyobb létszámú csoporttal készülni, az idei évvel összeállt egy kiváló edzői gárda amelynek köszönhetően lehetőségünk nyílt a dobó szakág további bővítésére - mondta Eperjesi László, majd hozzátette: az idei évben is szerveznek még toborzó programokat, valamint a szakág szervez egy nagy akadálypálya versenyt, ahol sok száz gyermekkel szeretnék megismertetni az atléikai dobásnemek formáit egy játékos vetélkedő keretében.



A SZVSE atlétikai szakosztályának edzői:

Imréné Kiss Ágnes (alapképesség fejlesztés, gyermek/serdülő korosztály)

id. Eperjesi László (Junior, utánpótlás, felnőtt korosztály)

Kiss Gábor (gerelyhajítás)

ifj. Eperjesi László (utánpótlás-nevelés)