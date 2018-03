Csak ikszelt a SZEOL

A szegediek belealudtak az első félidőbe, átvették az ellenfél tempóját, ez a játékrész nem is hozott sok izgalmat. A félidei taktikai értekezlet után a hazaiak felpörögtek, és sorra alakították ki helyzeteiket, de élni nem tudtak velük. Eközben az 56. percben egy kontra végén Koziorowski lövésével – a második félidőben ez volt a Vecsés egyetlen értékelhető helyzete – vezetést is szereztek a vendégek. A kék-feketék ezután a kapujuk elé szögezték a vecsésieket, és a 88. percben megtört a jég, egy szögletet követő kavarodást Beretka használt ki, és lőtte 5 méterről a labdát a hálóőr lába alatt a kapuba. A győzelmet viszont már nem tudták kiharcolni a Tisza-partiak, akik így két pontot elveszítettek.



SZEOL SC–Vecsés 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 19. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 150 néző. Vezette: Hanyecz Bence – jól (Pogonyi, Zahorecz).

SZEOL SC: Leindler 5 – Kéri 5, Rácz 5, Grünvald 5 (Péter 5, 56.), Buzási 5 – Ondrejó 5, Forró 5 – Göncző 5 (Kormányos –, 89.), Beretka 6, Makszimovics 5 – Tomisics 5 (Rabatin –, 82.). Edző: Siha Zsolt.

Vecsés: Komora – Balázs, Molnár (Váczi, 75.), Radnai, Petric, Lajer (Kiss), Csordás, Takács, Szalai, Kasier, Koziorowski (Bojtor). Edző: Szász Ferenc.

Gólszerzők: Beretka (88.), ill. Koziorowski (56.).

Sárga lap: Tomisics (65.), ill. Szalai (71.), Lajer (73.), Petric (90.), Csordás (92.), Komora (93.).



Siha Zsolt: – Az első félidei gyatra teljesítményünk miatt nem érdemeltünk egy pontnál többet.



A 19. fordulóból csak három Csongrád megyei együttes találkozójáról számolunk be, a Dabas–HFC találkozót ugyanis elhalasztották.