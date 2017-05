Csongrád megye második, harmadik vonala

A heti program



Kosárlabda, szombat, 16 óra: Szegedi KE–Nyíregyháza. Vasárnap, 17: Győr–Vásárhelyi Kosársuli. Kézilabda, csütörtök, 18.30: HLKC–PC-Trade Szeged KKSE. Szombat, 17: Törökszentmiklós–ContiTech FKSE-Algyő, 18: Kecskemét–KSZSE. Vasárnap, 16: Makói KC–Abony, 18: MOL-Pick Szeged U23–Törökszentmiklósi Székács. Vízilabda, szombat, 19: HVSC–Kaposvár.

Szép játékkal rukkoltak elő. Egyenlített a Kosársuli.

Fotó: Kocsis Alíz

Férfi kosárlabda NB I/B csoport, rájátszás az 5–8. helyért, 2. mérkőzés. Hódmező- vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Balogh, Sallai, Zalai.SZABÓ P. 28/9, KELEMEN 19/3, Rostás I. 8, VAS 24/12, Varga 5/3. Csere: PAVLOVIC 13, Béres 7/3, MOLNÁR 12, Tóth-Baranyi, Rostás G. 4, Szabó B.Utasi Gábor.Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1.– A győri vereség után volt két hetünk, amit kőkemény edzésekkel töltöttünk, meg is lett az eredménye. A srácok minden előre megbeszélt taktikai feladatot végrehajtottak, és látványos, jó játékkal örvendeztettük meg a közönségünket. Gratulálok a csapatomnak! Sajnálom, hogy most ilyen kevesen látogattak ki a meccsre.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 25. forduló. Algyő, 250 néző. Vezette: Babicz, Haskó.KISS O. – BÉLECZKI 6, Horváczki 1, HERBERT 1, SIMON 3, Raffai, Velky 3/1. Csere: STAVRI (kapus), Kocsis 3/3, GAZSÓ 4, Valaczkai, Teimel 1, Molnár, Ambrus.Dankó Ervin.– No comment!

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 25. forduló. Ózd, 300 néző. Vezette: Bujdosó, Mihály.NAGY – SZABÓ 8, Dolezsál, Patyi 1, ÁRPÁSI 4, HASZILLÓ 8, SUNAJKO 8. Csere: Horváth (kapus), Maróti 1, Benák, Csernai, Bernáth, Götz, Balázs, Dimovics, Ádám, Selmeczi.Szabó Levente.Szabó Levente: – Óriási akarattal küzdöttünk, remekül védekeztünk, így a labdaszerzések után gyors gólokat szereztünk. Végig irányítottuk a mérkőzést, és rendkívül büszke vagyok a srácokra, hogy a holtpontokon mindig át tudtak lépni.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 25. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Földesi, Halász.Dobó, Nagy (kapusok), Szepesi 7/1, Homoki 3, Berta 4, Mikó 3, Valovics 6, Kuti 1, Miklós 1, Barna 4, Aracsi, Lovistyék 6, Molnár.Bakó Botond.– Okosan és fegyelmezetten játszottunk. A védelem stabilabb volt, mint gondoltam, támadásban is taktikusan, türelmesen teljesítettünk.Női felnőtt kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 25. forduló. Göd, 250 néző. Vezette: Bőhm, Tóth.HLKC: Aradi – Szűcs 4, Ilyés 4, Balogh, Nagy 2, Török 4, Fazekas 2. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Markos, Becsei 5, Blaskovics 1, Horváth 2, Klemm 2, Kis P., Kandó 1.Bartók Csaba.– A mérkőzés elején volt egy 0–9-es etapunk, ami az egész meccsre rányomta a bélyegét. Továbbra is rengeteg a hiba. Viszont sok jó megoldásunk is van, erre építkezhetünk a jövőben.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 25. forduló. Szeged, 70 néző. Vezette: Marton, Szabó.Fodor – Kónya 2, Velky 1, FORGÓ 4, Kozma 1, CSOKNYAI 8, Szeder 2. Csere: Kothencz (kapus), Lukács 3/1, Papp, Czifra, Dobó 2, Tószegi.Gaál Adrienn.– Rengeteg technikai hibát vétettünk, ezért görcsössé vált a játékunk. Voltak jó momentumok, de ez kevés volt a győzelemhez.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Orosháza, 100 néző. Vezette: Fofl, Tomkovics.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Túrkeve, 200 néző. Vezette: Kuklis, Mazzag.AVRAMOV – SZILÁGYI 3, Papp 2, VIKOR 4, ENDREI 5, HEGYI 4, FEKETE 3. Csere: Szél (kapus), Zöldi 3, Zsiga.Gera Norbert.– Nagyon fáj ez a vereség, aminek az okait a következő szezonra megpróbáljuk orvosolni. Az egész tavaszi szereplésért dicséret illeti a játékosaimat. Köszönöm Nagy-György Sándor és minden, a csapat körül dolgozó kolléga egész éves áldozatos munkáját!Férfi vízilabda OB I/B, rájátszás a 15–20. helyért, 4. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Ercse, Köllő.Ujházi (9 védés) – Szabó, Gundl, Nádasdi Z., Nádasdi G. 1, Rébeli, Vigh. Csere: Werner 1, Hajdú 2, Pölös, Berkó, Dombovári. Edző: Bertók Gyula.