Csongrád megye második, harmadik vonala: bajnoki címmel jutott vissza az NB I-be a Floratom

Kószó Attila továbbra is veretlen, a Floratom II. bajnokként jutott vissza az NB I-be. Fotó: Frank Yvette

Férfi kosárlabda NB I B csoport, rájátszás. Békéscsaba, 110 néző. Vezette: Goda, Válé, Gaál.Szabó 11, Bálint 3, Rostás, Vas 8/3, Miletics 5. Csere: Béres 7/3, VARGA 21/9, Molnár B. 10, Horvát, Pavlovics 12. Edző: Czuprák László.– Az első negyedben 11–1-re elmentek, onnan nehéz volt visszakapaszkodni, ennek dacára az első félidőben kétszer feljöttünk hat pontra. Miletics kiállítása megpecsételte a meccs sorsát. A negyedik negyedben sem adtuk fel, volt még remény, Vuk Pavlovics feltüzelte társait védekezésben, aminek meg is lett az eredménye. Ha akkor jobb döntéseket hozunk, szorosabb lett volna a vége.Női amatőr kosárlabda-bajnokság, rájátszás az 1–9. helyekért, 14. forduló (előrehozott mérkőzés). Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Radnóti, Csallóközi.Nagy L. 3/3, Vári 10/3, TÓTH C. 22/3, Radócz 8, JÁHNI 10. Csere: KECSKÉS 12, ZSÍROS 4, KŐHÁZI 6/6, Finsztál 2, Földi. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.– Tizenegy nap alatt négy NB I B-s és egy egyetemi mérkőzésen vagyunk túl, ötből öt győzelem a mérlegünk. Hajrá, Szeged KE!Női amatőr kosárlabda-bajnokság, rájátszás az 1–9. helyekért, 9. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Szilágyi, Kozma.NAGY L. 9/3, VÁRI 14, TÓTH C. 15/3, Radócz 4, JÁHNI 14. Csere: KECSKÉS 8, Földi, ZSÍROS 6, KŐHÁZI 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.– Ezen a mérkőzésen azért voltam büszke a lányaimra, mert mindenki meg akarta csinálni és nagy részben meg is csinálta a megbeszélt védekezési taktikát.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Balmazújváros, 200 néző. Vezette: Fibec, Herbák.Kiss O. – Balda 5, Dolezsál, Simon 3, Döme 2, Valaczkai 1, Temesvári 1. Csere: Miklós (kapus), GAZSÓ 6, Ambrus 1, Magyar 1, Vancsics 3/1, Velky 1, Sándor 1. Edző: Kovács István.– Rengeteg technikai hibát vétettünk és sok helyzetet kihagytunk, ami megbosszulta magát.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Marton, Szabó.Nagy – Berta 6, Dajka 4, Bató 4/2, Mikó 1, Scheffer 5, Miklós 2, Zsikó 5, Dobó, Bárány, Speth 3, Takács 4, Egervári 1, Balázs 1, Cseh. Edző: Vojkovics Gyula.Nagyon örülünk a győzelemnek, de védekezésben sokszor átjáróház voltunk, ezért a második félidőben kapusposzton sem voltunk magabiztosak. Ezt orvosolnunk kell a következő héten. Nagy Éva teljesítményéhez gratulálunk, jól védett.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Hantos, Rózsahegyi.Fodor – Kónya 1, Balogh Viv. 2, Dobó 3, Papp 1, Csoknyai 2, Szűcs D. 3/3. Csere: Kothencz, Kovalcsik (kapusok), BALOGH VIK. 5, Karácsonyi, Lukács 1, Hős, Csáki 2, Mike 2. Megbízott edző:Tatai Tamás.– Rengeteg ziccert hibáztunk, sok kapufát lőttünk. Nagyobb koncentrációval szorosabb lehetett volna.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 24. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 120 néző.Vezette: Mizsák, Schmidt.Dömény-Veress – Török 2, Nagy 2, Szepesi 2, Herceg 4, Lovistyék 5, Székesi 1. Csere: Áncsán, Ádász (kapusok), Kandó, Horváth 3, Bálint, Kovács, Blaskovics 1, Klemm, Mihajlov 1. Edző: Varga József.– Hogy mi történt a piros lapos kiállításnál, és hogy mit fújtak a játékvezetők, az két különböző dolog. Egy lövésnél oldalról belelépett a szentendrei játékos a labda útjába, erre adtak egy piros lapot a játékvezetők. A szabályok értelmében viszont ez nem az, nem álló játékost talált el. Ami ezt követően történt, azt elsősorban erre tudom fogni. Csapatunk támadójátéka szétesett, irányítónkat, egyik legjobb játékosunkat veszítettük el. A második félidőben szerzett kevés gól mutatja, hogy mennyire megváltozott a csapat szerkezete, nem tudtuk kellőképpen pótolni Szepesi Ivett játékát. Ez a csapat az utolsó meccs utolsó percéig küzd a bennmaradásért.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Molnár, Szenteczki.BALÁN – SZILÁGYI 9, PAPP 4, LESZKOVÁN 8, PETHEŐ 2, ENDREI 4, VERÉB. Csere: Dani (kapus), Zsiga 1, SZABÓ 4, Petrás 3, Dóczi, Vikor, SZÉCSI 3. Edző: Gera Norbert.– 19–4-ig remekül kézilabdáztunk, utána belealudtunk. A két pont megvan, most már készülünk az utolsó, nagyon fontos hazai mérkőzésre.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Algyő, 70 néző. Vezette: Csige, Körmendi.FKSE-Algyő: Aradi – Faragó 1, Velky 5, Kozma 1, Dávid Zs 1., Draxler 3/1, Aracsi 3. Csere: Dávid D. (kapus), Molnár 1, Csányi 1/1, Fejes, Dankó 3/3, GERCSÓ 4, Vér. Edző: Arany Zoltán.– Minden sorozat egyszer megszakad, most semmi nem sikerült, a szolnoki csapat megérdemelten vitte el a két pontot. Még mindig saját kezünkben van a sorsunk.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Lajosmizse, 70 néző. Vezette: Kovács, Nagy.Cseh, Kádár (kapusok), Debreczeni 3/2, Nagy N. 2, Antal 4, Rózsa 2, Draxler R. 4/1, Draxler D. 8,Nagy F., Dénes Dominika, Hadobás 1, Szél. Edző: Szabó Attila.– A kezdeti bizonytalanságunk után a jó taktikánkkal és játékunkkal kiegyenlítettünk a vége előtt néhány perccel. Ekkor a támadásban hibáinkat kis szerencsével kihasználó ellenfél be tudta húzni a mérkőzést. Az ellenfelet játékban felülmúltuk, a játékvezetői kettőssel azonban nem bírtunk. Húsz percet kellett emberhátrányban játszanunk, és volt olyan része is a mérkőzésnek, amikor három játékosom küzdött az ellenfél hat játékosa ellen. Vérlázító! Büszke vagyok a csapatom teljesítményére, mindenki jól játszott.Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló.A győzelmeket szerezték: Kószó A. 4, Gazdag 3, Lukács 2, Kószó I. és a Kószó A., Lukács páros, ill. Bohács 3, Varga 2, Márki és a Bohács, Lele páros.– Az egész szezon során veretlen Kószó Attila, valamint a parádés teljesítményt nyújtó Gazdag Károly vezérletével nagy csatában győztünk a városi rangadón, így bajnoki címet ünnepelve jutottunk vissza az NB I-be.Férfi vízilabda OB I/B, rájátszás a 15–20. helyekért, 2. forduló. Szolnok, 50 néző. Vezette: Berki, Győri.UJHÁZI (8 védés) – BELEON, Gundl, Werner 1, HAJDÚ 1, TAR 2, Vigh 1. Csere: Barna, Harangozó, NÁDASDI G. 2, Könyves, Benkő. Edző: Bertók Gyula.– Az elmúlt héten József Attilával a Dunánál, most Petőfivel a Tiszánál örülünk: „Boldog órák szép emléke képen / Rózsafelhők usztak át az égen."Férfi teke NB I, Keleti csoport, 21. forduló.A szegvári pontszerző: Szabó (505 fa).