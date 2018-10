Csúcs ez az érzés: a versenysportban az NKM Szeged volt a legjobb 2018-ban

18 dobogós hely



A korosztályokra és szakágakra lebontott statisztikában a felnőtteknél négy (összesítés: 2., férfi kajak: 3., női kenu: 2., parakenu: 2. hely), az U23-asoknál egy (női kenu: 1.), az ifjúságiaknál három (összesítés: 1., kenu: 1., női kenu: 1.), a serdülőknél két (összesítés: 3., kenu: 2.), a kölyök korcsoportban négy (összesítés: 2., férfi kajak: 3., kenu: 1., női kenu: 1.), míg a gyermekeknél négy (összesítés: 1., férfi kajak: 3., női kajak: 3., kenu: 1.) alkalommal kerültek dobogóra az éves eredmények alapján az NKM Szeged versenyzői.

Ők a csúcs. Kuli István (balról), Nádas Bence, Molnár Csenge, Nagy Bianka, Kárász Anna, Birkás Balázs és Bodonyi András. Fotó: MKKSZ

Elkészült az éves összegzés a kajakos, kenus szövetségnél, és abból az derült ki, hogy a szabadidős és a masters eredményeket nem számolva, csak a versenysport területén az NKM Szeged nyerte meg 98 (!) hazai klub versengését, és végzett az élen a pontok alapján.– Két mutatóra szeretném felhívni a figyelmet, amely nagyon lényeges: az egyik az országos bajnokságok pontversenye a mastersek és a szabadidős versenyzők kivételével, amelyet 1500,75 pontot gyűjtve nyertünk meg az 1500,5 pontot szerzett Győrrel szemben – nyilatkozta Sík Márton, az NKM Szeged szakmai vezetője. – A másik pedig a felnőtt világbajnokság, amelyen minden szakágban volt sportolónk, és mindegyik A döntőbe jutott. Ez csak két terület a sok közül. Büszke vagyok az érmekre, az aranyakra, de lássuk be, a szerencse is mellettünk állt egy-két dobogós hely, netán elsőség elérésekor. A szakmai struktúra fejlesztése, szélesítése mostanra ért be, és nyilván nagy feladat lesz ezt a pozíciót megtartani.Az egykori világbajnoki ezüstérmes kajakos szavaiból kiderül, nem rövid távú tervekkel sikerült ezt az eredményt elérni.– A pontokat tekintve 2013-tól folyamatos a fejlődés. Mindez úgy, hogy az országos versenyzői létszám növekszik, egyre több a tagszervezet, azaz egyre többen kajakoznak, kenuznak. Az összes korosztályban volt érmes sportolónk, ez mutatja az alapok erősségét, illetve a másik véglet a felnőtt világbajnoki eredménysor, amely a csúcsot jelenti. Most megállunk egy kicsit, ám tudjuk, a versenyzőkkel ellentétben egy klub sosem ér célba. És egy jó második nélkül nincs jó első sem: eddig mi voltunk hátrébb, most viszont mi vagyunk az üldözöttek – nyilatkozta Sík Márton.