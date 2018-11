Csúcsrangadó a BL-ben: vasárnap 17 órakor a francia fővárosban játszik a MOL-PICK Szeged

Csak keményen. Ilyen fogadtatásra számíthat a szegedi Bánhidi Bence (labdával) Párizsban is.

Fotó: Karnok csaba

Juan Carlos Pastor, a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának mestere az elmúlt héten nyilatkozta lapunknak, hogy mindig nehéz egy válogatotthét után elkezdeni a munkát, visszaállni a megfelelő ritmusba. A spanyol szakember csapatából 14-en szerepeltek különböző nemzeti együttesekben. Azt, hogy mennyire tapasztalt ebben a műfajban, jól mutatja, hogy miként építette fel a hét munkáját. Az évek alatt rájött, hogy általában fáradtan, kicsit leeresztve érkeznek vissza a kézilabdások, így a frissítésre, a rávezetésre különös hangsúlyt fektetett.Nem csapott egyből a lecsóba, a Paris SG elleni BL-meccs felkészülésébe. Fokozatosan „hozta" vissza a játékosakat. Volt ebben kondi, játék, vérre menő futballmeccs, kis taktika.Csütörtöktől viszont már minden a francia bajnok elleni idegenbeli vasárnapi meccsről szólt. Lépésről lépésre átvett mindent a keret. Innentől kezdve már abban a ritmusban készült a magyar bajnok, amely mindig is jellemezte Pastor munkásságát.Jó hír, hogy minden játékos egészséges, így teljes a keret. Tegnap két foglalkozás szerepelt a programban, ma és holnap még egy-egy tréning van műsoron. Érdekesség, hogy szombat délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban gyakorol a keret, majd ezután kel útra, így Párizsban már nem is edz. Ismét népes szegedi szurkolósereg buzdítja majd a kékeket, 75 szegedi váltott belépőt a meccsre. A delmagyar.hu útinapló formájában számol be a túráról, a meccsről szöveges online közvetítéssel jelentkezünk. A BL-rangadót a Sport 1 élőben adja.