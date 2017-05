Díjazták Süli Róbert munkáját

A világ harmadik legnagyobb sporteseménye a vizes világbajnokság, amely ötvenkilenc nap múlva, július 14-én kezdődik és 30-áig tart Budapesten. A győri, kétnapos sportújságíró-kongresszus egyik kiemelt témája éppen ez a verseny volt.



– Szervezőként még csak a problémákat látjuk és oldjuk meg, de a végén biztos nevetünk majd – mondta Csurka Gergely, a nemzetközi szövetség, a FINA médiabizottságának magyar tagja, aki a létesítmények bemutatása mellett számokat is mondott az esemény kapcsán. – 466 ezer jegyet adunk el az öt helyszínen zajló eseményekre, 7000 kártyát kell kinyomtatni az akkreditációhoz, és szeretnénk a hétmilliárdos nézettségi álomhatárt átlépni. A fő helyszín a Duna Aréna, amelyet a vízilabda BL Final Six meccseivel tesztelünk. Első ízben rendezi meg a FINA a 27 méteres toronyugrást, amelyet a Duna-partra telepítünk. A legfontosabb helyszín a kibővített, 12 ezer nézőt befogadó Hajós Alfréd Uszoda, amelyben a vízilabdatorna lesz.



Az esemény résztvevői meghallgathatták a Győr BL- győztes női kézilabdacsapatának edzője, Ambros Martin élménybeszámolóját; a MOB új elnöke, Kulcsár Krisztián beszélt a feladatairól; szóba került a győri rendezésű EYOF, azaz a fiatalok európai olimpiai sportfesztiválja és a magyar kosárlabda fejlődése is.



A sportújságírás-világnapi díjak közül elismerésben részesült lapunk sportrovatvezetője, Süli Róbert, aki a sportújságírás-világnapi Gyulai István-díjat kapta meg – 11 évvel édesapja és elődje, Süli József után.