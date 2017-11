Díjeső hullott a Szegedi Vízisport Egyesületre - Két fórumon is elismerték a klubot

Mosolygós szegediek a Magyar Kajak-Kenu Szövetség díjátadóján. Fotó: SZV

A parakenu szakágban például teljes volt a szegedi fölény: a nőknél Varga Katalin, a férfiaknál Suba Róbert, az edzőknél pedig a Csamangó Attila, Győrfi Tamás duó bizonyult 2017 legjobbjának. Az utánpótlásban a női kenusoknál Nagy Bianka (edzője: Kása Péter) lett a legjobb.A klub a fővárosban átvehette a Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon és az utanpotlassport.hu közös elismerését, „a hónap műhelye" díjat is, amelyet a csehországi olimpiai reménységek versenyén nyújtott kiemelkedő teljesítményével érdemelt ki. A szegediek korábban még a jelöltek listájára sem fértek fel, ám sportolóik szeptemberben összesen tíz arany- és négy ezüstérmet nyertek Racicében. A magyar kajak-kenu-válogatott harminc első helyezésének pontosan egyharmadát szerezték.

A magyar küldöttség legeredményesebb tagja is szegedi lett, mégpedig a kenus Zombori Dominik, aki ötször állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Egyesben, párosban és négyesben is győzni tudott, ahol elindult, ott nyert. A Tisza-parti egyesület másik versenyzője, Kocsis Ádám Zombori oldalán két párosarany megszerzéséhez járult hozzá, és a két kenunégyessel is győzött. A lányok között is találtunk szegedieket, és ők is kiugró teljesítményt nyújtottak. Három egyéni számban indult a kenus Nagy Bianka, és mindháromban aranyérmet szerzett. Molnár Csenge két aranyat és három ezüstöt lapátolt össze Racicében, a Paragi Bence, Szabó Tétény kettős pedig ezüstérmet nyert az orv-n.– Jó érzés, hogy a mért eredményekben, a versenyek elemzése alapján 2017 kiváló év volt – mondta Sík Márton, a klub szakmai vezetője. – De ezt nemcsak a papír és az óra mutatja, hanem a döntéshozók is úgy értékelték, hogy jó, amit csináltunk. A hónap műhelye titulus már régi vágyunk volt, főleg a presztízs miatt szerettük volna megszerezni. A szövetségi gála elismerései szintén fontosak számunkra, és ebből a szempontból még nincs vége az évnek... Melós, de jó esztendő volt sok izgalommal minden korosztályban, ezek után a díjak kellemes zárásai 2017-nek.