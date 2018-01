Dr. Nagy Péter, pódiumra! - átvette jogi diplomáját Magyarország legerősebb embere

Nagy Péter szüleivel ünnepelte diplomáját. Fotó: Facebook

Hogyan tudja egy sportoló kihozni a maximumot a pályafutásából? Mondhatnánk, hogy ehhez világelsőnek kell lennie abban, amit csinál, de létezik erre egy sokkal jobb és összetettebb válasz is: viselkedjen példamutatóan, legyen része a világelitnek, vigyázzon az egészségére, és tanulmányaival alapozza meg a sportkarrier utáni életét. Rangos diplomákkal ezt sokszor látjuk nagynevű vízilabdázóktól – gondoljunk például a háromszoros olimpiai bajnok Molnár Tamásra – de nem csak a pólósok között lehet ilyen szép karriert látni.Akik az említett elvárásoknak mind megfelelnek, kérdés nélkül lehet rájuk példaképként tekinteni, ebbe a sorba lépett Nagy Péter is, aki a napokban megkapta jogi diplomáját. A Szegedi Tudományegyetem ünnepségén nemcsak oklevelet adtak neki – na és persze doktori címet –, de egy díjat is a tanulmányai mellett elért sporteredményei elismeréséül, amit Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke személyesen adott át a Szegedi Lelkesedés SK versenyzőjének.– Óriási megtiszteltetés és szép meglepetés volt ez a gesztus, semmit sem sejtettem erről – kezdett mesélni Nagy Péter.

– Egyesületünk korábbi elnöke, prof. dr. Molnár Imre hatása döntő volt abban, hogy a jogi tanulmányokat választottam, de előtte még közgazdásznak készültem, csak Győrbe nem vettek fel akkoriban. Nem bántam meg, hogy másként alakult. Még nem döntöttem el, hogy ügyvéd vagy sportdiplomata leszek, mindkét pálya érdekel, de a tokiói olimpiáig a súlyemelésé a főszerep, aztán meglátjuk, hogy folytatom-e a profi sportot.Azt hinné az ember, hogy Magyarország legerősebb embere ilyenkor megpihen, hogy csak a sportra tudjon koncentrálni, de szabadidejében nem akar a babérjain ülni.– Az edzői tanfolyamot már elkezdtem, és még gondolkodom egy újabb egyetemi szak elvégzésén is – árulta el az olimpikon. – Van még időm eldönteni, ezt a diplomát sem siettem el, 11 év alatt végeztem, de ráértem, hiszen csak a visszavonulásom után tudok vele mit kezdeni.Ha már élethosszig tanulás: az utolsó teendő az angol nyelvvizsga megszerzése volt, de itt sem áll meg Nagy Péter, akit már a versenyeken is doktorként szólíthatnak pódiumra.– Szeretném tökéletesíteni az angolomat, és még a spanyol nyelv is nagyon vonz. Ez még a jövő zenéje, most a felkészülésre összpontosítok, Tatán edzőtáborozom, majd februárban jön a Baczakó Péter Emlékverseny, márciusban a Savaria Kupán indulok, a Bundesligában is hivatalos vagyok a következő fordulóra, majd a hónap végén jön az Európa-bajnokság – sorolta programját a 13-szoros magyar bajnok súlyemelő.