Dugig telik a csarnok: holnap 17.30-kor a BL-ben MOL-PICK Szeged-Paris SG

Bodó Richárd bombáira nagy szükség lesz a PSG ellen. Fotó: Karnok Csaba

Telt ház fogadja majd a világ egyik legjobb formájában lévő férfi kézilabdacsapatát, a francia Paris SG-t holnap 17.30-kor az újszegedi sportcsarnokban. Minden jegy elkelt a hét rangadójára. Már minden szegedi szurkoló számolja vissza a napokat, nagyon várja a meccset.Bánhidi Bence meghatározó szerepet tölt be a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatában. A magyar válogatott beállós a legtöbb meccsen tarthatatlan.– Az az összetartó erő – kezdte a beszélgetést Bánhidi –, amely az idei szezonban a fontos meccseken jellemzett bennünket. Mi képesek vagyunk egymásért, a klubért, a szurkolókért küzdeni. Most még precízebben kell játszanunk, olyan védőfal áll majd velünk szemben, amely ellen nem lehet könnyelműsködni. Ez lényeges lesz. Frissnek kell lennünk, fejben nagyon felkészülünk, minden rajtunk múlik majd a hét rangadóján.A szurkolótábor hihetetlen erőt ad minden meccsen a csapatnak. Ők a nyolcadik játékosuk a kékeknek. Az év utolsó hazai BL-összecsapásán is nagy szükség lesz minden szimpatizáns buzdítására.– Azért az év vége felé járva, 19 meccset lejátszva már nem olyan fitt az ember. De egy BL-meccs egészen más. Amikor elindulok a sportcsarnokba, akkor egy különös érzés kerít hatalmába. Hatalmas a várakozás bennem, mert tudom, hogy a szurkolók micsoda lelkesedéssel fogadnak bennünket, buzdítják a csapatot. Most nekünk és nekik is oda kell tenni magukat, ha azt szeretnénk, hogy legyőzzük történetünk során először a Bajnokok Ligájában a Paris SG-t.A franciák már ma megérkeznek Szegedre Párizsból, egy 30 fős különgéppel repülnek Magyarországra. Este edzenek a csarnokban.Jó hír, hogy minden szegedi játékos egészséges, így teljes a keret. Juan Carlos Pastor vezetőedző a ma délelőtti tréning után jelöli ki a 16-os keretet, nem nehéz megjósolni, hogy nagy valószínűséggel a Skjern ellen szerepelt csapat fut majd ki az EHF által a hét meccsének titulált rangadóra.A delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik a találkozóról.