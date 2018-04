Duplán nem bírtak a németekkel: 4. lett a BL-ben az Alabárdos-Szegedi TE

Nem tudta folytatni a csodát az Alabárdos-Szegedi TE a férfi tekecsapat Bajnokok Ligájában. A nyolcaddöntő- ben kiejtette a horvát Mertojak Splitet, majd a negyeddöntőben a német Bamberget (ez utóbbi volt a nagyon nagy dolog), ám a bambergi Final Fourban az újabb két német együttesen már nem tudott kifogni.



Az elődöntőben várható volt, hogy a címvédő Zerbst legyőzi a szegedieket, akik közül ketten, Szél Tibor és Fehér Béla sérülten érkezett a németországi Bambergbe, a négyes döntő helyszínére. Nem is tudták végigjátszani az első meccset, amelyen csak a meccs legjobbja, Karsai László tudott pontot szerezni – szinte a meccs elejétől a Zerbst vezetett.



Ez tehát nem volt meglepetés, az már talán egy kicsit igen, hogy a bronzmeccsen a sorozat Final Fourjában abszolút újonc Schwabsberg is legyőzte az Alabárdost. Az első sorban sajnos Kiss Norbert és Karsai is kikapott, Márton János hozott egy csapatpontot, majd a második sorban Fehér tett hozzá még egyet, ám tíz fával a németek voltak jobbak.



Persze nem lehetünk elégedetlenek a szegediekkel, hiszen sok együttes vágya a Final Four, és ez nekik most (is) sikerült. Történetük során már 13. alkalommal, és ez a negyedik negyedik helyük 2002, 2007 és 2009 után – négy elsőség, négy ezüst- és egy bronzérem mellett. Lehet követni a példát.



Jegyzőkönyvek



Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, elődöntők: Zerbst (német)–Alabárdos-Szegedi TE 7:1 (3754:3573). A párok: J. Pointinger–Szél T. (Ernyesi N.) 1:0 (3:1, 627:561), U. Stoklas–Márton J. 1:0 (4:0, 652:590), M. Weber–Kiss N. 1:0 (3:1, 630:617), T. Hoffmann–J. Csalics 1:0 (3:1, 644:590), T. Schneider–Fehér B. (Ács T.) 1:0 (3:1, 608:554), B. Benedik (M. Weiss)–Karsai L. 0:1 (1:3, 593:661). Podbrezova (szlovák)–Schwabsberg (német) 7:1.



A 3. helyért: Schwabsberg–Alabárdos-Szegedi TE 6:2 (3691:3681). A párok: M. Rohn– Kiss N. 1:0 (3:1, 642:640), M. Dirnberger–Márton J. 0:1 (1:3, 608:604), P. Vsetecka–Karsai L. 1:0 (2:2, 627:622), M. Lallinger–J. Csalics 1:0 (3:1, 650:609), R. Endrass-Ernyesi N. 1:0 (2:2, 598:594), D. Cekovic (R. Buschow)–Fehér B. 0:1 (1:3, 565:612). A döntőben: Podbrezova–Zerbst 6:2.