˝Életveszélyes már most számolgatni˝ - Goran Kopunovics asszisztens-edző

Idegenben jó az iksz – az alapelv különösen akkor érvényes, ha a hazai meccseket eközben megnyeri a csapat. A labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged 2011-Grosics Akadémia Dorogon és a Kazincbarcika ellen döntetlent játszott, közben pedig Gyulán legyőzte a Soroksárt, így három meccsen öt pontot szerzett.– A tavasszal pedig hat mérkőzésen 8 pont a termés, ez majdnem ötven százalék. Ha a hátralévő 11 mérkőzésen folytatjuk ezt a sorozatot, biztos a bennmaradásunk. De! Életveszélyes már most számolgatni, majd csak akkor szabad, ha jönnek sorban a győzelmek. Az önbizalom miatt rendkívül fontos, hogy a játékosok azt lássák, nem vagyunk kieső helyen. Ebben a vészhelyzetben is meg kell mutatnunk, hogy a Szeged 2011-GA nem az a csapat, amely ellen kötelező a három pont – mondta Goran Kopunovics, a Szeged 2011-GA asszisztens-edzője.A Kazincbarcika elleni mérkőzés után (1–1) Kopunovics azt nyilatkozta: az okosok most biztos megint megtalálják.– A labdarúgáshoz mindenki ért, legyen szó szertárosról, buszvezetőről, főleg a meccs után. De azt nem látják, mennyi munkát végzünk el, hogyan foglalkozunk a játékosokkal. Nekem rendkívül fontos, hogy ez a klub NB II-es maradjon, és ezt a játékosok is átérzik. Apró dolgok hiányoznak csak a sikerekhez – tette hozzá Kopunovics.