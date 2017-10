Élre ugrott a Csongrád

Ifjúsági A csoport

7. forduló: Tiszasziget–UTC 0–4, gsz.: Pördi, Nyíri, Deák, Pusztai. HFC–Kistelek 2–2, gsz.: Ambruzs, Nagy D. (öngól), ill. Csókási, Fődi. Fábiánsebestyén–Csongrád-Kunság Aszfalt 2–0, gsz.: Veres, Valach (öngól). Algyő–FK 1899 Szeged 4–7, gsz.: Mikuska (öngól), Molnár Sz. (2), Molnár G., ill. Kovács B. (3), Szerdahelyi (3), Palócz. Szentes– Zsombó 2–3, gsz.: Kanyó, Péter, ill. Mocsári, Szalai (2). Kiskundorozsma–Ásotthalom 14–0, gsz.: Vecsernyés, Kozma, Balogh Zs. (6), Jankó, Bíró, Nemes-Nagy, Gregus, Sarnyai. Deszk–Mindszent 0–9, gsz.: Bihari (3), Mihály (3), Kurucsai (2), Hevesi. Szabadnapos: Üllés.

A hétvégi program

8. forduló, péntek, 19 óra: FK Szeged–Sándorfalva; szombat, 15 óra: Szentes–Kiskundorozsma, Zsombó–Algyő, Csongrád–HFC II., SZVSE–Tiszasziget, UTC–Deszk; vasárnap, 15 óra: Szőreg–Ásotthalom. Szabadnapos: Bordány.

Algyő, 150 néző.Barta Norbert – közepesen (Török, Szabó).Siska 7 – Jernei 5 (Kovács 6), Szélpál 7, Kalapács 7, Daróczi 7, Bella 8, Pénzváltó 6, Csányi 6, Lajkó 7 (Takács R. –), Táncos 6 (Gyurkovics –), Sebők 7 (Lovas –).Takács Zoltán.Kurucsai 4,5 (Nagy K. –) – Imre 5, Zsilák T. 4,5, Zsilák M. 4,5, Csuka 4,5 (Répási 4,5), Hegyesi 4,5 (Lengyel 4,5), Antal R. 4,5 (Varga R. 4,5), Dóra J. 5, Szélpál P. 4,5 (Rangos –), Prontvai 4,5, Heredea 4,5.Kiss Balázs.Táncos (39.), Bella (48., 89.), Sebők (61.).– Végre hazai pályán ismét jól és eredményesen játszottunk, és ezzel örömet szereztünk a szurkolóinknak.– Gratulálok az Algyőnek. Az biztos, hogy nem azt gyakoroljuk, amit ma bemutattunk, és amíg nem mennek be a helyzetek, addig csak a vereség van. A Sándorfalva ellen kötelező javítani.Az eddigi éllovas, a Foliaplast-Bordány kikapott az újonc Deszk otthonában, míg a Csongrád-Kunság Aszfalt nyert Sándorfalván, így a tabella élére az utóbbi együttes került, miközben a Tiszaszigettől egy büntetőpontot levont a megyei igazgatóság az egyik utánpótláscsapata hiányos kiállása miatt.Hódmezővásárhely, 120 néző.Sechna Gábor – jól (György, Rakonczás).: Szatmári 8 – Jankelic 6,5, Kovács L. 6,5, Dér 6,5, Bartyik R. 6,5 (Gyüre 6,5), Laczkó D. 7 (Rau –), Vaits 7 (Kabai –), Mohácsi 7 (Lévai –), Bódai 8, Siber 6,5, Darida 8.Vinnai István, Bacsa Zsolt.Csanádi D. 5,5 – Balázs 5,5, Tanács R. 5,5 (Baka –), Nagypál 5,5 (Teimel –), Csamangó T. 7,5, Hatvani J. 7, Csanádi I. 5,5 (Kelemen –), Péter 7, Király D. 6,5–2=4,5, Nagy Z. 6,5, Rózsa D. 6.Bodó Attila, Kelemen Balázs.Bódai (44., 78.), Gyüre (81.), ill. Király D. (24.), Csanádi I. (77.), Hatvani J. (85.).Kiállítva: Király D. (90.)– Jó iramú, gólokban gazdag, változatos mérkőzésen igazságos a döntetlen.– Három pontért utaztunk Vásárhelyre, de fordulatos mérkőzésen csak egy pontot tudtunk elhozni a fiatal hazai csapattól.Szentes, 100 néző.Borbás Bottyán – (Kovács A., Míg).Kotvics-Varga 5 – Németh A. 4 (Paczali 4), Légrádi 5, Pölös 4 (Páger 5), Kovács N. 6, Lekrinszki 5, Bertók 5, Orovecz 5 (Debreczeni –), Szeles 5, Bagi Z. 4 (Polyák A. 5), Polyák Cs. 6–2=4.Némethy László.Rozs 6 – Megyeri 6, Bálint V. 7 (Huszka –), Mocsári 7, Kószó 7, Zetkó 7, Törköly 7, Gyuris 6, Németh T. 6, Takács J. 6, Mihálffy 8.Daru Sándor.Orovecz (3.), Kovács N. (23.), ill. Mihálffy Zs. (20.), Mocsári (58.).Polyák Cs. (79.).– Küzdelmes mérkőzésen a játék összképe alapján megérdemelt az iksz. Jó lenne már egy meccset 11 emberrel befejezni.– Idegenben 0–2-ről felállni dicséretes. Szűkös kerettel csapatként működtünk.Kiskundorozsma, 100 néző.Szűcs Gábor – közepesen (Sáfrán, Markó).Udvari 7 – Kiss A. 7,5 (Szabó A. –), Molnár K. 7, Marjanucz 7, Cseh R. 6, Benkocs 6 (Katona –), Szecskó 7, Ottlik M. 7, Szőke 7, Takács A. 7, Illés 6.Szabó Zsolt.Czirják 6 – Vastag 6, Vojnics Tunics 6 (Andróczki T. –), Németh P. 6, Szabadi 6 (Puhalák –), Hauk 6 (Major L. 6,5), Baji 6, Mészáros Z. 6, Király B. 6, Grósz 6, Varga K. 6.Kószó László.Szőke (45. – 11-esből), Kiss A. (70.), ill. Mészáros Z. (33. – 11-esből, Major L. (54.).– Egy szervezetten játszó csapat ellen szereztünk újabb pontot. Ahhoz, hogy nyerni tudjunk, több jó teljesítmény és egy kis plusz kellene.– A második félidőben irányítottuk a játékot, de a jól játszó és küzdő hazaiak ellen nem tudtuk eldönteni a mérkőzést.Tiszasziget, 100 néző.Szeles Ádám – jól (Kószó, Böszörményi).Szabó G. 7 – Rádi 7,5, Papp Á. 7,5, Rutai 8, Réczi 7,5, Drágity 7 (Szécsi –), Deák 7 (Juhász Á. –), Papp P. 7, Kasza 7 (Zámbori –), Farkas 8, Szarvas 7.Bernát Péter.Nagy G. 7 – Zsibrita 5, Szántó 6, Gulyás 6 (Nagy Á. –), Péczely 5 (Keresztes –), Valach 6, Szilágyi 6,Sós 6, Balogh D. 5 (Csonka –), Laczkó Zs. 6, Koncz P. 5.Pálfy Zoltán.Zsibrita (5., öngól), Rutai (68. – 11-esből).: – A csapat hozzáállása tetszett, a játékunk volt már jobb is, a lényeg, hogy megszereztük a három pontot.– Lesz ez még így se. Gratulálok a Tiszaszigetnek a győzelemhez.Sándorfalva, 100 néző.Lászlai Róbert – jól (Bán B., Szűcs I.).Lippai 5 – Lőrinc 5, Hatvani I. 5, Tóth A. 5, Kálmán 5, Varga V. 5 (Kovács G. 5), Újházi 5, Visnyei 0(Virág 5), Garamvölgyi 5 (Varga D. –), Márki 5, Nagy E. 5.Tóth János.Oroszi 7 – Mészáros M. 6, Rácz D. 6 (Borda 6), Molnár Zs. 7 (Kovács S. 6), Bakos 5,5, Huszka 7, Budai B. 6,5, Bodor 6, Juhász S.,6,5 (Maszlag 6), Fodor B. 8 (Bagi I. 6), Kiss-Kása 6 (Nagy A. 6).Kiss István.Fodor B. (13., 42., 60.), Juhász S. (50. – 11-esből).– A nehézségeink ellenére egységesek maradunk.– Győzelmünket a volt edzőnknek, Szűcs Róbertnek ajánljuk. A hetet már új trénerrel kezdjük majd meg.Deszk, 150 néző.Tihanyi Gábor – rosszul (Maurer, Samu L.).Bata 8 – Varnyú 8, Gallai 7, Bódi 7, Szentmártoni 7, Gyenes 8 (Kasza R. 7), Tóth A. 6 (Orvos –), Szalma 7, Huszti 8, Gémes 6 (Adamov Sz. 7), Győri 7.Lehota István.Kádár Németh 3 (Szűcs M. 3) – Zvekanov 3, Fodor B. 3, Gajdacsi 5, Dürgő 3, Culafics 3, Kis L. 3, Bárkányi 3 (Kothencz L. –), Retek 3, Malatinszki 3, Nagy Torma 0 (Dani 3).Hódi Mihály.Gyenes (15., 42.), Bódi (86.), ill. Gajdacsi (48. – 11-esből, 75.).– A múlt héten azt mondtam, nem arra készültünk, de azt kaptuk. Most erre készültünk, és meg is szereztük. Ebben az osztályban mindenki képes nyerni és veszíteni, nincs lefutott meccs.– Szívből gratulálok a Deszknek a hatalmas akaráshoz. Mi meg szégyelljük magunkat a szurkolók és a vezetők előtt. Szégyenteljes volt, jól jön a szabadnap.1. Csongrád 7 5 2 0 20 – 2 172. Bordány 7 5 0 2 19 – 10 153. Tiszasziget* 6 5 0 1 16 – 5 144. SZVSE 7 4 2 1 18 – 9 145. Algyő 7 4 1 2 12 – 7 136. Ásotthalom 5 3 1 1 11 – 10 107. UTC 7 3 1 3 8 – 10 108. HFC II. 6 2 1 3 15 – 13 79. Szentesi Kinizsi 7 2 1 4 10 – 16 710. Szőreg 6 2 0 4 10 – 11 611. Deszk 6 2 0 4 13 – 22 612. FK 1899 Szeged 7 1 3 3 8 – 13 613. Zsombó 7 1 2 4 9 – 22 514. Kiskundorozsma 6 0 3 3 5 – 16 315. Sándorfalva 5 0 1 4 4 – 12 11. Zsombó 7 7 0 0 26 – 5 212. Szentesi Kinizsi 7 6 0 1 35 – 8 183. HFC 6 4 2 0 36 – 3 144. Algyő 7 4 1 2 29 – 16 135. Fábiánsebestyén 6 4 1 1 21 – 9 136. Tiszasziget 6 4 0 2 29 – 13 127. FK 1899 Szeged 7 3 2 2 23 – 15 118. Kiskundorozsma 6 3 1 2 33 – 9 109. Mindszent 7 2 1 4 16 – 27 710. Csongrád 7 2 0 5 11 – 16 611. Kistelek 7 1 2 4 12 – 29 512. UTC 7 1 2 4 6 – 27 513. Üllés 6 1 0 5 15 – 32 314. Deszk 6 1 0 5 15 – 56 315. Ásotthalom 6 0 0 6 8 – 50 0