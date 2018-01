Elutaztak Jászapátiék

A tíz sportolót, köztük a Szegedi Korcsolyázó Egyesületből Jászapáti Petrát és Kónya Zsófiát, valamint a szintén szegedi származású Oláh Bencét, valamint vezetőiket, edzőiket magában foglaló csoport dubaji átszállással érkezett meg Szöulba, majd néhány napot a dél- koreai fővárosban töltenek, és február elsején költöznek be a kangnungi olimpiai faluba.



– A tervezett munkát elvégeztük, kint már a gyorsításon lesz a hangsúly. Négy megbetegedés azért hátráltatta a felkészülést, de már mindenki túl van rajta. A szakmai stábból egy ember küzd még a betegséggel, őt a gyógyulásig izoláljuk a versenyzőktől – mondta Bánhidi Ákos csapatmenedzser.



– Nem jó ómen eredményekről beszélni, nem szeretnénk pluszstresszt okozni a versenyzők- nek, akik így is a legfontosabb sporteseményre készülnek. Szakmai szemmel akkor leszek elégedett, ha úgy jönnek le a jégről, hogy tudásuk legjavát adták.



A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók az elmúlt három világbajnokságon kilenc érmet nyertek, így Pjongcsangban realitásnak tűnik, hogy 1980 után ismét dobogós helyet érjenek el a magyarok a téli játékokon. A férfiaknál 500 és 1500 méteren három, míg 1000 méteren és a nők mindhárom egyéni számában két-két magyar indulhat, továbbá most először mindkét váltó kvótát szerzett.