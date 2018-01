Emlékezetes volt 2017 a szegedi görkorisok számára

Bajnoki címek és dobogós helyezések kerültek a csapat már eddig is gazdag gyűjteményébe. A legkisebbek eredményei Monostori Eszter szakértelmét dicsérik. A junior országos bajnokságon Ocskó Odett, Csanádi Jázmin, Varga Tirza, Sógor Jász Soma, és Kallós Regina állhattak dobogóra. Az igazolt versenyzőink közül Iványi Kata, Tarján Ádám, Zolván Barbara, Iványi Tamás, Sajgó Anna, Hunyadi Panni, Erdős Dávid, Szögi Tamás és Gardi Dominikának sikerült ugyanez. A felnőtt bajnokság csapatbajnoki aranya ismét az egyesületnél landolt a számos egyéni bajnoki és dobogós helyezésnek köszönhetően, ahol Hunyadi Anna és Iványi Tamás bajnoki címei mellett a még nagyon fiatal Bíró Hanna is élete első felnőtt bajnoki bronzérmének örülhetett.



Az Európa Kupákról rendre érmekkel tértek haza versenyzőink. A Kelet-európa Kupa sorozatban Erdős Dávid, Gardi Dominika, abszolút győztesként végzett, de dobogós helyezéseket tudhat magáénak Szögi Tamás, Iványi Tamás, és Hunyadi Anna is. Nagyszerűen sikerült a Portugáliában megrendezett junior Európa Bajnokság. Gardi Dominika ismét bronzérmes lett, Hunyadi Panni 5000 méteren, Erdős Dávid pedig a marathon távon hozott haza egy nagyszerű nyolcadik helyet.



Nemcsak az egyesület, hanem a sportág történetében is történelmi jelentőségű, hogy az ezévi Universiádén a gyorsasági görkorcsolya felkerült a versenyprogramba. A magyar csapatot kizárólag a Tornádó Team egyetemista versenyzői képviselték. Sántha Blanka, Török Réka, Gardi Dominika, Kopilovic Eleonóra, és Dieterle Fábián nagyszerű szerepléssel hálálták meg, hogy a Tajpejre utazó 140 fős delegáció tagjai lehettek. Gardi Dominika a mezőny legfiatalabbjaként pontszerző hatodik és hetedik helyezéseket ért el, míg a Kopilovic, Sántha, Gardi váltó bejutott a döntőbe és ott az ötödik helyen végeztek. Dieterle Fábián tizedik helyen érkezett a marathonon, míg Török Réka tizenhetedik lett a 10000 méteren.



A Kínában, Nanjingban megrendezett Világbajnokságon Gardi Dominika két hetedik és két nyolcadik helyet szállított, Kopilovic Eleonóra az 500 méteren remek egyéni csúccsal lett tizenhatodik, míg Dieterle Fábián a marathon 190 fős mamut mezőnyében tudott huszonegyedik lenni.



Mindeközben az egyesület versenyzői a jégen is nagyszerűen teljesítenek. A sprint országos bajnokságon Fábián Dieterle ezüstérmes lett, míg Gardi Dominika és Szögi Tamás a negyedik helyen végeztek, s további értékes helyezéseket hoztak haza versenyzőink. Szögi Tamás, aki a Heraklesz „A" keret tagja a juniorok között valamennyi távon kvalifikálta magát a világkupákra, míg Dieterle Fábiánnak a neo-senor korosztályban sikerült ugyanez két távon.



Gardi Dominika elsöprő többségű közönségszavazattal nyerte az idén a DIGI Sport egy évre szóló sportösztöndíját, és övé a Délmagyarország sportújságíróinak szavazata alapján az én Utánpótlás sportolója címe is Csongrád megyében. Az év görkorcsolyása 2017-ben Gardi Dominika a nőknél, a férfiaknál Erdős Dávid. Az év edzője Kéri Ferenc lett. A Tornádó Team pályafutása eddigi legnagyobb elismeréseként a VOSZ megyei príma díját nyerte el.



Jövőre is komoly kihívás elé néznek a Tornádó Team versenyzői és edzői. Szintén sportág történelmi jelentőségű, hogy a gyorsasági görkorcsolya a Youth Olimpics programján szerepel, amire óriási siker lenne bekerülni, miután világviszonylatban mindössze 12 fiú és ugyanennyi lány kvalifikálhatja magát. A klub egyetemistái ellenben sikeresen kvalifikálhatják magukat a Tajvanon megrendezésre kerülő egyetemi világbajnokságra.