Ez rosszul nézett ki - ContiTech Szeged-AVUS 8-13 - galéria

Az egyik közvetlen rivális, a korábbi szegedi kedvenccel, Kiss Csabával felálló Szombathely ellen hamar elveszítette Berki Richárdot a ContiTech Szeged, amely az első negyedben a gyorsan összeszedett háromgólos hátrányát csak faragni tudta a negyed végére. A fórokkal remekül éltek a vendégek, miközben támadásban több hibát is vétett a Szeged – így a szintén az egykoron a Tisza partján játszó Ivan Basara ötméteresével a nagyszünet előtti percben kialakult addigi legnagyobb, négygólos különbség.A fordulás utáni két gyors góllal gyakorlatilag el is döntötte a meccset az AVUS, mert bár 6-9-re visszakapaszkodott Varga Péter együttese a harmadik negyed hajrájára, de Garancsy András kapáslövésével visszaállt a négygólos differencia – sőt, a meccsen remekül játszó Polovic Krisztián negyedjére is villant, kettétörve ezzel a szegedi reményeket. A Szegednek nem volt visszaút, a Szombathely sima győzelmet aratott az újszegedi sportuszodában, így Molnár Dávidék továbbra is pont nélkül állnak a bajnokságban.Férfi vízilabda OB I, Középszakasz, alsóház, 2. forduló.Szeged, újszegedi sportuszoda 100 néző. Vezette: Németh A., Marosvári A.Szeged: Molnár D. – Baróthy 1, Berki, Korbán 2, Szilvasán P. 2, Fodor, Farkas 1. Csere: Leposa (kapus), Mickics, Irmes, Sikter, Zsigri 1, Mekkel, Vidovics 1. Vezetőedző: Varga Péter.Szombathely: Kovács B. - Ekler B. 1, Takács K., Kiss Cs., Baj, Basara 1, UKUMANOV 4. Csere: POLOVIC 4, Garancsy 2, Hajmási, Baj 1, Galambos, Sági, Kurucz. Vezetőedző: Matajsz Márk.Gól - emberelőnyből: 10/2 ill. 6/4.Gól – kettős emberelőnyből: - ill. 1/0.Ötméteres: 3/3 ill. 1/1.Kiállítva (végleg, cserével): Berki (6.)Varga Péter: - Sok hibával és fegyelmezetlenül játszottunk, e mellett pedig az akarattal is gond volt a mai napon, megérdemelten nyert a Szombathely.