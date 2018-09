Fábián Milán és Vas Luca képviselte Szegedet az ifi vb-n

Véget ért a nagy hajtás a Haász SZUE számára, hiszen a nyári versenyszezon utolsó viadalán is túl vannak a szegedi úszók. A legfontosabb időszakra a nyílt vízi ifjúsági világbajnokság tett pontot, az izraeli eseményen Gellért Gábor vezetőedző két tanítványa is helyet kapott a magyar csapatban. Vas Luca és Fábián Milán hatodik helyezett lett a magyar váltóval, utóbbi tehetség emellett egyéniben is remekelt, ötödik helyen ért célba. Ez nagy előrelépés, hiszen korábban az Eb-n a 13. pozíciót szerezte meg.



– Örülök ennek a javításnak, mert az Európa-bajnokság miatt nagyon csalódott voltam, még annak ellenére is, hogy tudtam: leszek még ennél jobb erőben. Így is lett, a vb előtt három hetet töltöttünk a válogatott edzőtáborában, Balatonalmádiban sokat dolgoztunk, a munka ki is fizetődött. A váltóban lehetett volna több, hiszen az egyéni versenyek érződtek rajtunk. Az élen is voltunk egy ideig, végül a hatodik helyet szereztük meg, ami szép helyezés – értékelt Fábián Milán, aki a váltóversenyben a teljes világbajnoki mezőny második legjobb idejét úszta az 1250 méteres résztávon, nála csak a végső győztes franciák legjobb embere, Jean-Baptiste Clusman volt gyorsabb.



– Az egyéni versenyen volt egy iramváltás, amit egy olasz versenytársammal együtt nem reagáltunk le kellőképpen, így leszakadt tőlünk az első négy helyezett. Ezt leszámítva jó verseny volt, és az ötödik hely tényleg nagy előrelépés számomra. Pihenésre nincs idő, hiszen elkezdődött a felkészülés a medencés szezonra, november elején már a rövidpályás ob-n kell teljesítenünk – zárta a beszélgetést Fábián Milán.

Vas Luca számára részben debütálás volt az eilati világbajnokság, hiszen először szerepelt váltóversenyben.



– Mivel a lányoknál az egyéni és váltóverseny között nem volt pihenőnap, időben kiszálltam az egyéni futamból. Láttuk, hogy az élmezőnyben nem tudnék végezni, így inkább kijöttem, hogy erőt gyűjthessek a pontszerzés reményében. Sikerült, jó formában vártam a váltót, amely az első ilyen versenyem volt – kezdte beszámolóját Vas Luca, aki az idei szezont három felnőtt ob-éremmel indította.



– Az én úszásommal indult a magyar csapat, ilyenkor ugyanis könnyebb tájékozódni, és lehet lábvízen úszni, ez kezdőknek előny. Viszont a verekedés is ilyenkor a legnagyobb, ami elsőre furcsa volt, párszor az arcomba nyomták az úszószemüveget, de a keménység ellenére nagyon élveztem – nyilatkozta a tavaly Kiskunhalasról Szegedre igazolt versenyző, végül pedig kiemelte: óriási élmény volt számára a világbajnokság a magyar csapattal, hiszen hazánk válogatottja – amelynek a szegedi tréner, Gellért Gábor a szövetségi kapitánya – már az első napon három érmet szerzett, az összesített pontversenyben pedig csak az Egyesült Államok előzte meg.