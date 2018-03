Felkészültebb volt a HFC

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 18. forduló. Hódmezővásárhely, 300 néző.Farkas Mátyás – jól (Sándor Z., Kovács B.).Filipánics 7 – Prasler 6,5, Huszár 7, Szántó 7, Mezei 6,5 – Benke 0 (Szabó M. 6,5, 19.), Szilágyi 7, Füredi 7, Konc 7,5 – Varga B. 7,5 (Kökény –, 85.), Rácz D. 7 (Szabó M. D. –, 62.).Szűcs Róbert.Krnács 5 – Banjac 4, Szücs S. 4 (Busa, 61.), Lászik 4 – Pócs T. 3,5, Zsoldos 4, Zámbó 3,5, Fodor 3,5 – Bogáti 5, Zsivoczky-Pandel 3,5 (Podonyi, 68.), Hrabovszki 4 (Várda 4, a szünetben).Vojnics-Zelics Szása.Konc (52.), Varga B. (61.).Füredi (18.), Szabó M. (58.), Szilágyi (86.), ill. Várda (59.), Lászik (68.).Már a második percben kapufával jelezte a HFC, hogy komolyan gondolja a három pont megszerzését: szöglet után Huszár a felső lécet találta el. A következő helyzet is a hazaiaké volt, amikor Füredi Krnács kezébe emelt. Ismét egy kapufa mutatta a hazaiak fölényét, amikor Rácz D. félfordulattal találta el az oldalsó lécet.A második félidőben megjöttek a vásárhelyi gólok is. Előbb Szabó M. adott be jobbról, a Németországból visszatért Konc berobbant, és a léc alá fejelt – szép támadás végződött góllal.Alig kilenc perc múlva Szilágyi megcsinálta magának a lövőhelyzetet, Krnács bravúrral védte a bombát, de az kijött róla, Varga B. pedig érkezett a kipattanóra, és a hálóba bombázott. A Mórahalom hiába igyekezett, komoly helyzete nem sok volt, míg a 2–0-s vezetés után a hazaiak tovább növelhették volna előnyüket, ekkor megint eltalálták a kapufát.– Nagyon felkészültünk ez alatt a három hónap alatt a mérkőzésre. Egységesek voltunk, és csak a győzelem lebegett a szemünk előtt.– Nagyon görcsösen játszottunk, így nem is lehet nyerni. A hazaiak megérdemelték a sikert, ám szerintem, és ez nem a vásárhelyiek hibája, a második sárga lap egy helyzetnél az első félidő 20. percében elmaradt. Gratulálok a HFC-nek, nekünk pedig össze kell rakni magunkat.