Figyelni kell a kezdésre - Szedeák-Pécs 35-51 a szünetben (ÉLŐ)

Férfi kosárlabda NB I, 16. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Ádám József, Pozsonyi László, Balogh Gyula (Gencsev Plámen).Boltics, Wirth, Meleg, Fortune, Sulovics. Csere: Petrovics, Vágvölgyi, Kovács Á. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Durham, Supola, Budimir, Demeter, Sarlija. Csere: Bíró, Simon, Dukics, Harazin. Vezetőedző: Csirke Ferenc.Sarlija és Harazin közeli kosarai után, 17-31-nél kénytelen időt kérni Andjelko Mandics, egyelőre a lecsorgó labdákat is rendre a Pécs szerzi meg, ilyenből tudott újra kosarat szerezni Harazin is. Eladott labda, 13 perc alatt a nyolcadik - Simon dobhat belőle ziccert. Majdnem három perc után megvan az első szegedi kosár a negyedben, de Sulovics közelijét gyorsan feledteti az ötödik pécsi tripla, ezt is Bíró jegyzi, 19-36. Kovács Ádám bedobja a büntetőit, de védekezésben nem akar összeállni a Szedeák, Sarlija két kosarával már közel húszpontos a vendégek előnye - 21-40-nél másodjára is időt kér Mandics. Boltics ugyan jól büntetőzik, de amíg így triplázik a Pécs, nagon nehéz lesz, Supola jegyzi a hatodik trojkát, 23-43. Sulovics mutatja, hogy faultot is kaphatott volna, így csak "sima" kosár. Fortune ugyan labdát szerez, de kihagyja a ziccerét, egy triplával azért javít, gyors hét szegedi pont, időt is kér Csirke Ferenc, 28-43, majdnem négy perc van még a nagyszünetig. Budimir hármasa most hosszú a sarokból, Kovács Ádám teljesen üresen amrad a palánk alatt, 30-43. Forrnak az indulatok, Vágvölgyi késett el Supolával szemben, viszont Durhamnél semmi nem indokolta, hogy meglökje Sulovicsot, videóznak a sporik. Supola büntetőivel folytatódik a meccs, 30-45. Budimir most röviden dobja a triplát, Fortune viszont hosszan a középtávolit. Durhammel van a szerencse is, beszédül a labda, miután bekígyózik, de Kovács Ádám faulttal együtt teszi vissza Boltics lepattanóját. Jó a büntetője is, 33-47. Budimir elsüllyeszti a hetedik pécsi triplát, 33-50. Boltics megy be megint, de lejön a közelije, Kovács viszont visszateszi, pécsi időkérés, kereken egy támadásnyi idő van a szünetig. Boltics reklamálja, hogy nem volt ez véletlen, amit kihagyott, látszanak a karján a nyomok is, ennek ellenére ő kap technikait... Supola megint az ajándék büntetővel, 35-51. Labdaszerzés után Durhamnek most befújják a szándékost, nehéz lett volna nem észrevenni. Vágvölgyi viszont kihagyja mindkettőt a vonalról. Fortunetől nem jó a tripla - 16 ponttal vezet a nagyszünetben a Pécs, de igen "felfokozott hangulatú" második félidő előtt állunk.Rögtön egy meglepetés, hiszen Meleg Károly ott van a kezdőötösben, mi több, egy zsákolással nyit. Budimir közelijével egyenlít a Pécs, majd Sarlija takarja be Sulovicsot, aki beüti első faultját. Supola két támadópattanót is szed, de Durham kihagyja a ziccert. Budimir már nem, 2-4. Fortune büntetőből, majd Boltics betörésből szerez kosarat, de Supola megszerzi a meccs első tripláját, 6-7. Sőt, a másodikat is, 6-10. Wirth visszadob egyet, 9-10, de Supola zsinórban a harmadikat dobja kintről. Fortune a körtéből, majd Durham ziccerből, marad a négypontos különbség. Sarlija büntetői után az eddigi legnagyobb pécsi előny, 11-17. A korábbi szegedi, Dukic kosarával 11-19, Boltic a helyére teszi a büntetőket, 13-19. Harazin ejt, 13-21 - úgy tűnik, most sem kezdi jól a meccset a Szedeák. Petrovics kihagyja mindkét büntetőjét. Durham csak simán elcsúszik Boltics mellett, de mégis büntetőzhet. Csak az első jó az irányítótól, Vágvölgyié a pattanó. Meleg nem tudja visszajátszani a szinte menthetetlen labdát, de szerencsére Dukics közelije kiperdül. Wirth floatere már nem, 15-22, ráfordulunk a negyed utolsó percére. Durham megint büntetőzhet, most pontos, 15-24. Boltics remek egyéni akciója után 17-24, de van még egy támadásnyi ideje a Pécsnek: sajnos behullik Bíró hármasa, így kereken 10 ponttal vezet 10 perc után a Pécs, amely eddig hibátlanul triplázik, mind a négy vendég kísérlet bement távolról.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, újabb fontos csata előtt a Naturtex-SZTE-Szedeák, ma a Pécs az ellenfél. Nem jó nézni a kispadon a két sérültet, Juhos Leventét és Andrija Csiricset, pedig sajnos ma sem segíthetnek.

Korábban írtuk:

Ezt hangsúlyozta ki lapunknak is a találkozó előtt Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. A Debrecen ellen ugyan nem volt olyan tetemes a hátrány, viszont a ZTE ellen hamar összeszedett 16 pontos különbséget nagy erők árán ledolgozta a csapat, ám végül a negyedik negyedben nem tudták tartani a lépést a zalaiakkal Kovács Ádámék.A Pécs elleni meccs előtt a klub Facebook-oldalának Wirth Ádám azt mondta, megvolt ugyan a lehetőségük a győzelemre a Zete ellen is, de végül nem tudtak ezzel élni, a Pécs ellen viszont hazai környezetben mindenképp nyerni szeretnének. Ehhez szükség lesz a szurkolók biztatására is, a kilátogató drukkerek pedig a csapat sérült kapitányát, Andrija Csiricset hívhatják ki egy büntetődobó versenyre: Ciro ezúttal bal kézzel dob majd, miután nem épült még fel a jobb kezén szenvedett ujjtöréséből. A győztes egy Szedeákos ajándékcsomaggal gazdagodik.