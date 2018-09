Fiókcsapattá válik az Algyő

A Magyar Kézilabda-szövetség változtatása – miszerint U23-as helyett csak U20-as együttesek indulhatnak az NB I/B-s bajnokságban – hatására lépnie kellett a MOL-PICK Szegednek, hiszen a kényszerből megfiatalított utánpótláscsapata kiesett a másodosztályból, a legnagyobb tehetségeknek viszont szükségük lenne erre a bajnokságra. Korábban is szerepeltek már szegedi tehetségek az Algyőben, de a két klub együttműködése most szorosabbá vált: a MOL-PICK ezen a nyáron hat saját nevelésű játékosát is átadta az FKSE-nek, amely hosszú távon is szeretne az élvonal bajnoki címvédőjének fiókcsapata lenni, és biztosítani a legnagyobb ígéretek rendszeres szereplését.



– Jelentős vérfrissítést kaptunk. Az alapvető cél az első kilenc hely valamelyikének megszerzése, de örülnénk, ha az ifjú szegediekkel együtt dobogón végeznénk, ha pedig az aranyérem is összejönne, rögtön vállalnánk a feljutást, hiszen a mi és a szegediek hosszú távú tervében is az NB I-es szereplés lenne a legideálisabb – nyilatkozta Bella Árpád klubelnök.



– Szoros együttműködésbe kezdtünk, nyáron történt meg egy régóta dédelgetett koncepció első lépése. Hosszú távon is szeretnénk a Szeged második csapatává válni, hiszen ez mindkét fél számára előnyös – mondta Bella.

Stefan Sunajko, Nagy Martin, Tóth József és Marczika Barnabás kettős játékengedéllyel, míg Szabó Máté és Maróti Viktor kölcsönszerződéssel érkezik Szegedről Algyőre. Herbert Gábor lett az FKSE vezetőedzője, segítője pedig Velky Péter. Azért emeljük ki mindkét szakember nevét is, mert így még szorosabb az Algyő és a MOL-PICK együttműködése, hiszen Szegeden továbbra is Herbert az utánpótlás szakmai igazgatója, Velky pedig az ifjúságiak trénere. Orosházáról igazolt át Németh Gábor és John András – utóbbi játékos kölcsönben már az előző szezont is Algyőn töltötte –, illetve Veszprémből jött Árpási Patrik. A klubelnök szerint nagyon megerősödött az NB I/B mezőnye, minden meccs rangadónak számít az előttünk álló szezonban, így jó tapasztalatokat lehet szerezni a bajnokságban. A hazai találkozókra változatlan, 500 forintos jegyárral várják a szurkolókat, akik telt ház esetén igazi derbihangulatot teremtenek.



A sajtótájékoztatót a harmadik alkalommal megrendezett Tisza-parti Party keretében rendezték meg, amely láthatóan népszerű rendezvénnyé nőtte ki magát. Itt mutatkoztak be az FKSE női csapatának új játékosai: a Győrrel korábban BL-győztes Szepesi Ivett; az új tréner, Avar György egykori gimnáziumi tanítványa, Lovistyék Kitti, a Szegeddel az NB I-et is megjárt Zsilák Katalin; az élvonalbeli Váctól szegedi tanulmányai miatt eligazoló jobbszélső, Bagi Kata; Mikó Gréta; Bacsa Flóra; Kőhalmi Erika; Draxler Dorottya és Rózsa Veronika is csatlakozott az Algyő keretéhez.



A sajtótájékoztatón még érdekességként kiemelték Kiss Olivér játékvezetői pályafutását, hiszen az Algyő kapusa nemzetközi eseményeken is dolgozik, az elmúlt egy évben a középiskolás és a főiskolás világbajnokságon is bíráskodott, és amennyire lehet, próbálja összeegyeztetni ezt a munkát az NB I/B-s szerepléssel.