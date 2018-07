Hajóból ki, hajóba be: a világbajnokságon tegnap öt érmet szereztek a magyarok

A hajók kevés alkalommal vannak nyugalmi állapotban. Fotó: Török János

Ritka pillanatok. Van, aki őrzi az akkreditációs kártyákat.Fotó: Török János

Hajó- és útzár



A 11. IDBF klub legénység sárkányhajó-világbajnokság kapcsán útlezárások várhatók Szegeden a Huszár Mátyás rakparton, a Novotel Hotel és az árvízi emlékmű közötti szakaszon az alábbi időpontokban: ma 19 órától július 23-án 12 óráig (65 órán keresztül); versenynapokon a Tisza parton július 21-én és 22-én 8 és 19 óra, a záróünnepség alatt július 22-én 20 és 24 óra között a Huszár Mátyás rakpart és a Stefánia sétányon.



Részleges vagy teljes hajózási zárlat várható az alábbi időpontokban a Tisza folyó szegedi szakaszán is a 173,6 és 174,8 folyókilométer közötti vízfelületen: ma 19 és 24 óra, valamint július 21-én 8 és július 22-én 24 óra között.

Ha valaki azt gondolja, a sárkányhajósok ugyanúgy közlekednek, mint a kajakosok, kenusok, evezősök (tréleren, kocsi vagy kisbusz tetején szállítva az eszközt), téved. A Maty-éri 11. IDBF klub legénység sárkányhajó-világbajnokságon összesen 52 hajó dolgozik: 26 kis- és 26 standard hajó. Ez azt jelenti, hogy csak a lapát a saját, amiben „utaznak" a versenyzők, az mindig változik. Beérkeznek az egységek, kiszállás, majd a másik egység beszáll, és a hajó már indul is vissza. Ennek tudatában a napi 90–100 futam és az ötperces időköz feszített tempót igényel.Az első napi kollekció (két arany, egy ezüst, egy bronz) a további két napon bővült: előbb a 200 méterek záródöntőiben egy arany (Körös Dragon SE Szarvas, junior A open, kishajós), két ezüst (Dunai Sárkányok Vác, szenior A mixed standard és Dragon Aqua SE Székesfehérvár, szenior B open, standard), valamint két bronz (Körös Dragon SE, junior A nők, kishajós és Dragon Steel SE Dunaújváros, junior A open, standard) került a nyakakba.Aztán 500 méteren folytatódott az éremszerzés: legelőször a váci Dunai Sárkányok szerzett aranyat standard szenior A open kategóriában, majd jött két ezüst (Dragon Aqua SE, standard szenior B mixed és Dragon Steel, kishajós junior A mixed), illetve két bronz (Körös Dragon, standard, junior A mixed és megint a Vác, kishajós szenior B mixed).Ma 500 méteren a következő döntőket rendezik, kishajós kategória, 10.55: szenior A mixed, 16.50: premier nők, 17.10: szenior B open, 17.30: premier open, 17.55: szenior B nők; standard hajókategória, 10.45: szenior C mixed, 11.05: szenior A mixed, 15.45: szenior B open, 16.35: szenior B nők, 17 óra: premier nők, 17.45: premier open.Ezeken kívül még eredményt hirdetnek a következő kategóriákban: kishajós szenior C mixed, kishajós U24 mixed, standard U24 mixed, standard junior A open, standard ADP open, kishajós junior A open, kishajós junior A nők, kishajós junior A open, kishajós junior B open, kishajós junior B nők, kishajós ACS nők.