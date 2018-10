Három szegedi indul az ifjúsági olimpián

Buenos Airesben 79 magyar versenyző indul a ma kezdődő III. nyári ifjúsági olimpiai játékokon. Az október 18-ig tartó eseményen 32 sportág 286 versenyszámában hirdetnek győztest. A magyarok húsz sportágban indulnak a 15–18 évesek vetélkedésén. A korosztály legnívósabb sporteseményén három szegedi képviseli Csongrád megyét: a tollaslabdázó Pápai Balázs, illetve Melnichuk Viktor és Mar- czika Barnabás a strandkézilabda-válogatottal.



– Ilyen messzire még soha nem utaztam versenyre. Biztosan hatalmas élmény lesz, mert a körítés szinte ugyanaz, mint egy hagyományos olimpiánál. Nagyon izgatott vagyok, nem kérdés, hogy ez a pályafutásom eddigi csúcsa – fogalmazott a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázója, Pápai Balázs, aki az indonéz Didi Purwanto irányításával készült fel az ötkarikás játékokra, célja pedig az, hogy meccset nyerjen.



A nők között a szegedi klub korábbi játékosa, Sándorházi Vivien is ott lesz Buenos Airesben. A megnyitót magyar idő szerint vasárnap hajnali 1 órától rendezik, a záróünnepséget pedig október 18-án.



– Bárhogy alakul a verseny, végig kint maradunk a játékok alatt. Rengeteg programon kell részt vennünk: megtanulunk például salsázni, tangózni, de a várossal is megismerkedünk – mondta Balázs, aki 12 éves kora óta azért dolgozott, hogy kijusson erre az eseményre.



A magyar fiú strandkézilabda-válogatott nagy reményekkel utazott Argentínába, hiszen legutóbb ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon.



– Reális esélyünk van a legjobb négy közé jutni, ott pedig bármi megtörténhet. A világbajnoki bronzérmes házigazda mellett a világ- és Európa-bajnok spanyolok és a vb-második olaszok lehetnek a legnagyobb ellenfeleink, de a horvátok és a portugálok is kiváló kerettel érkeztek. Tökéletes a kiszolgálás a helyszínen, szinte sztárként kezelnek minden sportolót – számolt be a Veszprémben játszó, de szegedi nevelésű Melnichuk Viktor.



A MOL-PICK Szeged szlovéniai edzőtáborában már a felnőttcsapattal készült a szezonra Marczika Barbanás, és azóta is bőven akad feladata.



– Az ifjúsági és az NB II-es csapatban, illetve az NB I/B-s Algyőben is játszom, de most itt a helyem, mindent megteszek, hogy elődöntősök legyünk és éremért harcolhassunk. Ez az álmunk, ehhez kilenc meccset kell jól teljesíteni – árulta el a szegedi kapus.