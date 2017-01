Három vb-érem Kapás célja

Bízik a változásban



A közelmúltban a Magyar Úszó Szövetség közgyűlésén Bienerth Gusztávot választották elnöknek. A 62 éves kormánybiztos a 2024-es budapesti olimpiai pályázat alelnökeként is dolgozik, és a 24 év után leköszönő, az úszók által is kritizált Gyárfás Tamást váltotta a poszton. Kapás reméli, hogy az új elnökkel nyugodtabb időszak vár az úszókra. – Örülök, hogy túl vagyunk az elnökválasztáson. Személyesen nem ismerem az elnök urat, de bíznunk kell abban, hogy megtörténnek azok a változások, amik miatt mi, úszók felemeltük a hangunk – fogalmazott.

A fővárosi Komjádi uszoda renoválása miatt az úszóválogatott tagjai most az újonnan megnyílt Tüskét használják, ám az roppant zsúfolt, és nem mindig tudják biztosítani az 50 méteres pályát, márpedig az az alapozás során elengedhetetlen – ezért döntött úgy edzői stábjával Kapás Boglárka, hogy inkább vidéken folytatják a felkészülésüket.– Mindig szívesen jövünk Vásárhelyre. Akkor is eljöttünk volna újra, ha tudnánk a fővárosban készülni. Nyugodtak a körülmények, szinte teljesen miénk az uszoda, csak a felkészülésre kell koncentrálnunk – sorolja a vásárhelyi edzőtáborozás előnyeit a 23 éves, olimpiai bronzérmes úszó, aki Rióban 800 méter gyorson állhatott dobogóra.Virth Balázs mesteredző, aki az olimpiai bajnok Gyurta Dániel felkészülését is felügyeli, bő egy éve vette át Kapás edzéseinek irányítását, és tavaly roppant sikeres évet zártak: az ötkarikás dobogó mellett négy Európa-bajnoki címet is be- gyűjtöttek. A mostani alapozás is kemény munkát jelent, de ez kell ahhoz, hogy az idei, hazai rendezésű világbajnokságon is sikeresek lehessenek.– Innen szinte mindjárt három hétre Floridába repülünk. A vásárhelyi időszak arról szól, hogy a tengerentúlra a lehető legjobb állapotban utazzunk. Utána jöhetnek a tavaszi versenyek, a magyar bajnokság és persze mindenekelőtt az év számunkra legfontosabb eseménye: a világbajnokság.Kapás nem titkolt célja, hogy mindhárom egyéni számában érmet nyerjen.– Már most tűkön ülök, többször is elképzeltem magamban, hogy milyen jó lesz majd úszni a sok ezer magyar szurkoló előtt – mondta Kapás. – A debreceni Európa-bajnokságon már kaptam ízelítőt abból, hogyan buzdít bennünket a hazai közönség. Biztos vagyok benne, hogy a vébén ez még erőteljesebb lesz. Egyéniben a szokásos 400, 800 és 1500 méter gyorson állok majd rajtkőre, valamint a váltó tagjaként is szeretnék úszni. A célom, hogy mindhárom egyéni számomban megjavítsam az egyéni csúcsomat, ami egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek, de ha sikerül, akkor ez mindhárom távon érmet jelenthet.