Hatalmas bravúr: győzni tudott a tartalékos Szedeák Pakson

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 20. forduló. Paks, 600 néző. Vezette: Győrffy, Jakab, Kulcsár.HINDS 17/3, Ruják 9/6, Barnies 4, EILINGSFELD 14/3, GUINN 20/9.: Ogunyemi 2, Gulyás M. 4, Medve 6/6.: Teo Cizmic.: Kerpel-Fronius G. 2, FORTUNE 29/15, Kovács Á. 6, Petrovics 5/3, SULOVICS 16.WIRTH 11/6, Vágvölgyi 7/3, Révész 2.: Andjelko Mandics.Jól kezdte a tartalékos Szedeák elleni találkozót a hazai pályán játszó Atomerőmű SE, amely hat perc játék után 14-6-ra vezetett. A vendég szegediek az első negyed végére négy pontra tudtak zárkózni, 19–15-öt mutatott az eredményjelző. A második etapban már kilenc egységgel is elhúzott a Paks (37–29), de a nagyszünetre végül hatpontos, 37–31-es hazai vezetéssel vonultak a mérkőző felek – írja a bb1.hu.A második félidő elején felváltva estek a kosarak, a különbség percekig nem változott. A negyed derekán aztán megint ellépett kilenc pontra az Atom (49–40), a zárófelvonást végül nyolcpontos előnnyel várhatta a Cizmic legénysége (60–52). Szegedi pontokkal kezdődött a negyedik negyed, de Hinds középtávolijával visszaállt a csapatok közti nyolc egység. Hat perccel a végső dudaszó előtt a tízpontos különbséget is átlépte az ASE (69-59). A Szedeák azonban nem adta fel, és Fortune hármasával feljött egyetlen pontra (71–70), sőt Sulovics kettesével át is vette a vezetést. A végjátékból már a vendégek jöttek ki jobban és 78–76-ra megnyerték a meccset.– Hálát kell adni Istennek, hogy nyertünk, ebben szerencse és akarat is volt. Amikor tízpontos hátrányban voltunk, Fortune teljesítménye felhozott bennünket. Puhán kezdtük a meccset, az első félidőben nagyon sokat kihagytunk, mínuszban voltunk a lepattanók tekintetében is. A második félidőt idegesen kezdtük el, a teljesítményünk nem volt jó, majd miután megnyugodtunk, zsinórban dobtuk be a labdákat. Az ellenfél sietett a támadásai befejezésével, így elfogyott az előnye. Tartalékos kerettel játszottunk, így a csere nehezen volt megoldható. Most jön egy kis szünet, remélem, a betegek és a sérültek is meggyógyulnak, és újult erővel tud a csapat játszani.