Hibázott, de javított a szentesi játékos: góllal jubilált Kecskés Tamás

Szépen jubilált a szentesi Kecskés Tamás (balra). Fotó: paksfc

A szentesi illetőségű labdarúgó megjárta a mennyországot és a poklot is egy mérkőzésen belül, hiszen előbb rossz passza után gólt kapott csapata, viszont a 89. percben ő szerezte a Paks győztes gólját a Haladás elleni idegenbeli meccsen.– Minden jó, ha a vége jó – kezdte a 32 éves játékos.– Mindenképpen szerettem volna, hogy emlékezetes maradjon, hiszen ez volt a kétszázötvenedik meccsem az élvonalban. Egy olyan hiba, amit elkövettem, megfogja az embert, de tisztáztam magamban, hogy mi is a feladatom. Szerencsére jöttek a jó megmozdulások, a góllal pedig javítottam is, ez megváltoztatta az egész meccs képét – emlékezett vissza Kecskés Tamás, aki egymás után a második találkozóján is betalált az NB I-ben, hiszen a nyolcadik fordulóban korábbi csapatának, az MTK-nak is beköszönt. Kecskésnek a 2014/15-ös szezon óta nem volt ilyen eredményes éve: ha újabb gólt szerezne idén, a mostani lenne a legeredményesebb NB I-es idénye, ami a bajnokikon szerzett gólokat illeti.– Jó szériában is vagyunk, hatodik meccse nem kaptunk ki. Folyamatosan játszhatok ebben az idényben, nem is ment rosszul a játék. Évek óta nincs nagy mozgás a keretben, csak magyarokból áll a csapatunk, az állandóság lehet az erényünk. Ehhez jön még Csertői Aurélék remek szakmai munkája. Ez a hatodik évem Pakson, nagyon jól érzem magam a klubnál. Tisztában vagyunk vele, nincs könnyű meccs az NB I-ben, a Kisvárda ellen is itthon akarjuk tartani a pontokat – fogalmazott Kecskés Tamás, akinek sokan gratuláltak a kétszázötvenedik NB I-es meccséhez.