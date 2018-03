Holnap Kielbe utazik a MOL-PICK Szeged

A négynapos ünnep is munkával telt a MOL-PICK Szegednél. Juan Carlos Pastor vezetőedző és segítői, Marko Krivokapics, Nenad Damjanovics mindennap tartottak edzést a csapatnak. Sőt szombaton két foglalkozás szerepelt a programban.



Nem véletlen a komoly készülődés, hiszen szerdán 19 órakor folytatódik a küzdelem a férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntő első mérkőzésén a THW Kiel otthonában szerepel a magyar csapat.



Az eredeti kiírás szerint Szegeden kezdődött volna a párharc, azonban a hétvégén a Bundesligában rangadót rendeznek (Kiel–Löwen), amit az ARD TV élőben ad, így felcserélődött a pályaválasztó jog, a visszavágót április 1-jén, vasárnap 17 órakor rendezik az újszegedi sportcsarnokban.



Egyetlen játékos edz külön, Matej Gaber egyre jobb állapotban van, szépen gyógyul a talpsérülése. A többiek szerencsére rendben, mindenki teljes intenzitással gyakorol. A Szeged kedden reggel kel útra, Budapestről charterjárattal repül Dániába, Sonderborgba, majd onnan busszal megy Kielbe. Várhatóan délután fél négykor érkeznek meg a 246 ezres városba.



Eddig hatszor találkozott egymással a két csapat a BL- ben. Német fölényt mutat a statisztika, hiszen Alfred Gíslason együttese eddig négyszer nyert, míg a Pastor-csapat két győzelmet könyvelhetett el.

A 2011–2012-es idényben találkozott egymással a két gárda, méghozzá a csoportküzdelmek alatt. Szegeden 38–26-ra nyert a Kiel, míg hazai pályán 34–24-re. A 2014–2015-ös szezonban a negyeddöntőben nézett egymással farkasszemet



a két csapat. Szegeden megszületett az első PICK-siker (31–29), a visszavágón azonban a THW 31–23-ra nyert, így továbbjutott. A 2015–2016-os idényben is a kieséses szakaszban csapott össze a két együttes. Szegeden 33–29-es magyar siker született, és volt olyan időszak a visszavágón, a második félidőben, amikor továbbjutásra álltak a kékek, a végén azonban mégis a 20-szoros német bajnok örülhetett, mert 36–29-re nyert, és továbblépett a legjobb nyolc közé.



A mérkőzést a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu útinapló formájában számol be róla.