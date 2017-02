Ifjúsági világbajnokot igazolt a Szegedi VE

Kuli István már szegedi felszerelésben edz. Fotó: szegedive.hu

A 18 esztendős Kuli Szarvason ismerkedett meg a sportággal, Bátor György volt a nevelőedzője. 2015-ben Portugáliában ifjúsági világbajnoki címet szerzett K1 200 méteren, míg a tavalyi korosztályos világbajnokságon két ezüstérmet gyűjtött ugyancsak sprinttávon. Több klub is szerette volna a soraiban látni, a fiatal versenyző mégis az EDF DÉMÁSZ-Szegedi VE hívására mondott igent.A másik új fiú, Szendy Márk az MTK-ben nevelkedett a kétszeres olimpiai bajnok Kőbán Rita irányítása mellett. A 19 esztendős kajakos a legutóbbi két korosztályos Európa-bajnokságon szerepelt a magyar válogatottban. Az egyesület szakmai vezetője, Sík Márton elégedetten nyugtázta, hogy a két tehetség szegedi színekben folytatja a pályafutását.

– Kuli István a sportág egyik nagy ígérete, az elmúlt években nagyszerű eredményeket ért el a korosztályában, hiszen elsőéves ifiként lett világbajnok 2015- ben, tavaly pedig két ezüstérmet nyert a vb-n. Az olimpiai programváltozás miatt komoly feladat lesz számára, hogy a kétszáz méterről átálljon a hosszabb távokra, de bízunk benne, hogy egyesben és csapathajóban is szép jövő vár rá. Azt várjuk tőle, hogy az olimpiai ciklus végére meghatározó versenyző legyen a hazai felnőtt- mezőnyben. Szendy Márk is nagyon tehetséges kajakos, aki Istvánhoz hasonlóan remek fizikai adottságokkal rendelkezik, de a felnőttek közé még neki is bele kell erősödnie. Mindkét fiúval hosszú távra tervezünk – fogalmazott a klub honlapján.