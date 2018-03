Igazi derbi vár a Metalcomra, itthon játszik a ContiTech

Bátran lőjetek! Szegeden ezt várják el a drukkerek. Fotó: Kuklis István

A Hungerit ezúttal nem ad válogatottat



Kijelölte keretét az Európa-kupa jövő heti hatos döntőjére Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Ezúttal az elmúlt hónapokban rendszeresen meghívót kapó Lekrinszki Gina Petra és a Hungerit-Szentesi VK másik válogatott pólósa, Natasa Rybanska sem kap lehetőséget. Kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC). Mezőnyjátékosok: Csabai Dóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi Rita (UVSE), Kuna Szonja (BVSC), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (Dunaújváros).

Hazai pályán szerepel a ContiTech Szeged, 18 órától a Kaposvárt látja vendégül az újszegedi sportuszodában. Óriási meglepetés lenne, ha hazai győzelem születne, hiszen a vendéglátók továbbra is pont nélkül állnak, míg a somogyiaknak még az alapszakasz utolsó fordulójában is volt esélyük a felsőházba kerülni.Nem sikerült, de ezt a versengést is komolyan veszik, és várhatóan simán behúzzák a győzelmet. A szegedi szurkolóknak ettől lesz elvárásuk: tüzet és akaratot akarnak látni a hazai fiúk arcán – amit az UVSE elleni nyerhető találkozón is elvártak, mégsem kapták meg.A Metalcom-Szentes ma 17 órakor közvetlen riválisa ellen játszik Szombathelyen, de nem szabad, hogy a két fél Kurca-parti összecsapása félrevezesse. Akkor ugyanis a Szentes 9–4-re nyert, de idegenben más a helyzet, Kiss Csabáék ugyanis otthon már a Vasast, a Kaposvárt és a Debrecent is alaposan megizzasztották. Somogyiék tehát komoly derbire számíthatnak.