Ismétlésre készülnének: tavaly simán győzött a Paks ellen a Naturtex

Wirth Ádám a Naturtex-SZTE-Szedeák egyik nagy erőssége. Fotó: Karnok Csaba

2017. november harmadikán ugyanúgy tévés meccset vívott a Naturtex-SZTE-Szedeák az Atomerőmű SE-vel, mint ahogy most pénteken is ország-világ előtt játszhatnak Marko Bolticsék a paksiakkal. Tavaly roppant sima, 32 pontos szegedi győzelem lett a vége, a Szedeáknál pedig abban bíznak, hogy a történelem ismétli önmagát, és ismét sikerül legyőzni a Paksot egy tévés meccsen. A kaposvári diadal után egyébként is pozitív a hangulat a csapatnál, a gárda megmutatta, hogy ha teljes kerettel játszhat, akkor bárkire veszélyes lehet az idei bajnokságban is, ráadásul egy hamar megszerzett idegenbeli győzelem jót tehet az önbizalomnak.Az előző szezonban nyolcadik helyen végzett atomvárosiak a nyáron tovább erősödtek, a szakmai munkáért a Falcót az előző két évben egyaránt döntőbe vezető Szrecsko Szekulovics felel, a keretbe pedig visszatért a korábban a csapatot éveken át erősítő irányító, Kovács Ákos. A Paks négy új légióssal és egy jászberényi vereséggel kezdte az évet, viszont az ASE szeretne újból a felsőház tagja lenni, így egy múlt hetihez hasonló teljesítményre lehet szükség a Szedeáktól ahhoz, hogy megszerezze első hazai győzelmét.A klub kérése, hogy a zökkenőmentes beléptetés érdekében a szurkolók lehetőleg időben érkezzenek az újszegedi sportcsarnokba. A pénztárak 17 órakor nyitnak, ahol a játékosok arcképével ellátott bérlet megvásárlására is lehetőség lesz. A holnap 18 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport tévé élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik róla.1. Szolnok 2 2 0 180 – 137 1.002. Pécs 2 2 0 171 – 146 1.003. Zalaegerszeg 1 1 0 64 – 56 1.004. Jászberény 1 1 0 91 – 90 1.005. Paks 2 1 1 195 – 155 0.756. Kaposvár 2 1 1 163 – 143 0.757. Körmend 2 1 1 161 – 147 0.758. Kecskemét 2 1 1 151 – 145 0.759. Sopron 2 1 1 161 – 160 0.7510. Szedeák 2 1 1 151 – 155 0.7511. Debrecen 2 1 1 163 – 173 0.7512. Falco 2 0 2 145 – 174 0.5013. Fehérvár 2 0 2 136 – 171 0.5014. TF Budapest 2 0 2 125 – 205 0.50