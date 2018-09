Izgalmas végjátékban nyert a Szegedi TE

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, I. csoport, 4. forduló:

Répcelak–Szegedi TE 3,5:4,5 (3606:3674).

A párok: Móricz Z.–Szél T. 0,5:0,5 (2:2, 579:579), Kakuk L.–Kiss N. 1:0 (2,5:1,5, 650:618), Babos T. (Horváth Z.)–Danóczy R. 1:0 (4:0, 635:602), Vörös M.–Karsai L. 0:1 (1:3, 563:626), Molnár P.–Brancsek J. 0:1 (1:3, 559:646), Zapletán Zs.–J. Csalics 1:0 (3:1, 620:603).



Izgalmas volt. És ez még csak az igazán visszafogott megfogalmazása a Répcelak és a Szegedi TE rangadójának. A férfi tekecsapat szuperliga negyedik fordulójában, az 1. csoport csúcsmérkőzésén több csapatpontot szerzett a hazai alakulat, mégis vereséggel hagyta el a játékteret, mert a Szeged viszont a több szerzett fáért járó két pluszpontot zsebelhette be.



Az első sorban Szél Tibor remekül kezdett, két szett után 2:0-s és 31 fa előnye volt, ám innen állt fel a répcelaki játékos, majd a tekében ritkaságnak számító döntetlenre hozta ki a meccset. A két korszakos zseni mérkőzését ezúttal a volt szegedi Kakuk Levente nyerte Kiss Norbert ellen – 1,5:0,5 volt ekkor a hazaiaknak.



A középső két párban Danóczy Richárd nem találta az ellenszert, viszont Karsai László rutinosan fordította meg a meccset 0:1-es szetthátrányból, 2,5:1,5.



Az utolsó sorra maradt így a döntő, amelynek kezdete előtt 2427:2425 volt az össz ütött fa – azaz óriási izgalmak következtek. Illetve azért mégsem, hiszen a volt répcelaki Brancsek János nagyon jól játszott, a nap legjobbja szegedi eredményét produkálta, és 87 fával verte ellenfelét, míg Jovan Csalics csak arra figyelt, szoros maradjon a Zapletán Zsombor elleni meccse. Így is lett, nyert a Szeged.



Meccskomment: Brancsek János (a Szegedi TE játékosa)

– Érdekes érzések kavarogtak bennem, de nagyon vártam már ezt a mérkőzést. A meccs nagyon szoros volt, szinte a Répcelak vezetett végig. A játékom elég nehezen indult, feszült voltam, ami kihatott az izmaimra is. Nem mozogtam jól a pályán, el is úszott az első szett simán.



A második szettben már oldódott a feszültség, egyre több jó gurításom volt, ami az eredményen is meglátszott. Végül 646 fával a csapatom legjobbja voltam. Remek érzés volt győztesként elhagyni a pályát ezen a rangadón, főleg úgy, hogy múlt szerdán volt a születésnapom, úgyhogy én ezt az ajándékot kaptam a fiúktól.