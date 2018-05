Ízlelgetjük a kiesést és grafikán mutatjuk az OB I-től búcsúzó Szeged sikerszériáját

Arcok



Melegít a szegedi csapat. Miközben a kiesési rangadóra készül a hazai együttes, a csapat Facebook-oldalán élő helyszíni bejelentkezés megy. Két játékos összenéz, az egyikük azt mondja: „Hatan nézik!" A másik mosolyog egy jót. Azt, hogy hatan nézik, arról éppen ők tehetnek. A zacskók, a lélektelen játék miatt. Ilyen emberek is játszottak itt, akik nem érezték a felelősséget, nem éreztek semmit a klub iránt. Ez volt itt a legnagyobb baj, nem az, hogy még játszani sem tudtak.



Süli Róbert

Vélemények



Török Béla, a BVSC szegedi nevelésű válogatott játékosa

– Szégyenteljes az eredmény. Nulla ponttal kiesni... Ha már ennyire nem volt pénz, szerintem jobb lett volna több szegedivel nekivágni a szezonnak. Pirulna az arcom a vezetők helyében, hogy egy 15 éves ifjú lett a kiesést eldöntő derbi legjobb hazai játékosa. Remélem, ez nyomot hagy a klubnál dolgozókban, és nem úgy gondolkodnak, hogy ez most így sikerült. A sok szegedi fiatalnak perspektívát kell nyújtani, méghozzá a városukban.



Baksa László, a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjére készülő Spandau kapusa

– Nagyon szomorú fejlemény a kiesés. Ez a Partizan Beograd-szindróma lehet, annak a csapatnak volt egy BL-győztes kerete, majd pár év alatt teljesen leépült. Ott az utánpótláshoz nyúltak, Szegeden is ez lehetne a járható út, ha csak le nem hullik az égből egy óriási szponzor. Remélem, a város ad majd segítséget, hogy a klub egyből visszatérhessen az élvonalba. Sok erőt, kitartást és hitet kívánok az összes szegedi edzőnek és szurkolónak!

Húsz esztendő vagy egy? Nem mindegy.Ha a férfi vízilabda OB I-ből szerda este kieső ContiTech Szeged elmúlt évtizedeit nézzük, két ilyen bukást jegyezhetünk fel: 1954-ben és 1999-ben nem sikerült kiharcolni a bennmaradást. A cikk kezdése pedig a folytatásokra utal: az első esetben 20 évet kellett várni a visszatérésre, míg utóbbiban 1 szezon elég volt, hogy a klub visszajusson az élvonalba. Szeretnénk azt írni, hogy most is egyértelmű cél az azonnali feljutás a legjobbak közé, de ezt most nem vehetjük biztosra.A kiesés várható volt ugyan, de szerdán lett hivatalos, a játékosok lélektelen teljesítménye – tisztelet a főként saját nevelésű kivételeknek – miatt a sebek még frissek, és begyógyíthatatlannak tűnnek. Legalábbis ránézésre. A gyógyír receptje nem titok: fel kell venni a kesztyűt, megegyezni kellően erős támogatókkal, és olyan pólósokat igazolni – illetve minél több helyi tehetségeket beépíteni –, akik mindent megtesznek, hogy egy olyan nagy múltú és sikeres klubot, mint a Szeged, mielőbb visszajuttassanak oda, ahova tartozik. A legjobbak közé. Most viszont fáj ez a történet mindenkinek, és Juhász György technikai vezető is jelezte: pár hetet kérnek, hogy összeálljon a kép az egyesület jövőjéről.Szemtanúi voltunk annak, ahogy egyes vízilabdázók „űzték" ezt a számunkra kiváltképp kedves sportágat, így felmerült bennem a kérdés: talán hamarabb kellett volna elkészíteni azt a grafikát, amelyet cikkünk fölé tettünk? Talán ha a Szeged 2000-es évekbeli korszakának eredménysorát így egyben látták volna a kiesést elérő fiatalok, akkor nagyobb tűzzel, egyáltalán tűzzel játszottak volna, és átérzik, hogy milyen lehetőséget kaptak az élettől? Mert mi nem azt kívántuk, hogy halmozzák a sikereket, hiszen tudtuk, milyen anyagi körülményekkel és milyen kevés tapasztalattal bíró játékosokkal kellett nekivágni a szezonnak. Mi is inkább úgy vagyunk szomorúak, ahogy Varga Péter vezetőedző: már akkor sem fájna ennyire ez az idény, ha lelkes játékkal kaptunk volna ki minden bajnokin.