Jászapáti Petra kockáztatna a világcsúcs után

– Az olimpia nyitó- és záróünnepségén sem lehetett ott, de legalább beszabadulhatott egy gyorsétterembe. Milyen volt a sült krumpli?

– Talán soha nem ízlett még ennyire semmi. Fura lehet ezt hallani, de nem csoda azok után, hogy tavaly április óta minden étkezésünk és edzésünk meg van tervezve, nem lehetett engedni a csábításnak, mindezt úgy, hogy azóta egyhétnyi egybefüggő pihenőnk sem volt.



– Megérte! Fantasztikus eredményekkel tették büszkévé az egész országot, a női váltóval pedig az addigi világcsúcsidőn belül mentek, és akkor a férfiak aranyáról nem is beszéltünk. Ráadásul sokan mondják: ennek a tehetséges válogatottnak ez csak a kezdet...

– Először fejezzük be a szezont, és üljünk le megbeszélni a csapattal, hogy miként tovább. Főleg azért, mert ebben a sportágban semmire sincs garancia, pláne az olimpiai kvalifikációra.



– Mi volt a hihetetlen időt produkáló női váltó titka?

– Az olimpiáig minden versenyen egy-egy ember alkotott igazán kiemelkedőt, magához képest sokkal jobbat. Ez húzta a társaságot Pjongcsangba, de mi sem gondoltuk, hogy ott már mind az öten túlszárnyaljuk önmagunkat.



– Gondolom, ezt kellene minél többször megismételni, de vélhetően nem a pénteken kezdődő montreali felnőtt-világbajnokságon lesz a következő ilyen alkalom.

– Jó lenne, ha mégis így történne, de erre én sem látok sok esélyt, ugyanis az elmúlt tizenegy hónap mentálisan és fizikálisan is rendkívül megterhelő volt. A fő versenyen túl vagyunk, ilyenkor a szervezet ki is enged kicsit. Én például rögtön az olimpia után le is betegedtem a hazautazáskor, és így mentem tovább a junior-világbajnokságra.



– Ott viszont még „kifacsarva" is ezüstérmet szerzett, összetettben pedig negyedik lett.

– Ez engem lepett meg a legjobban. Úgy mentem ki, hogy lesz, ami lesz. Segített, hogy semmilyen elvárást nem támasztottam magammal szemben.



– A felnőtt-vb-n is így lesz?

– Nem, ott már szeretnék kísérletezni. Az olimpia miatt a szezon eddigi részében semmilyen kockázatot nem vállalhattunk be, most viszont már nyugodtan lehet rizikót vállalni. Meg is szeretném tenni, és olyan helyzetekben akarok előzéssel próbálkozni, amelyekben eddig nem is mertem.



– Betartja ígéretét Orendi Mihály? A Magyar Olimpiai Bizottság téli játékokért felelős alelnökétől garanciát kaptak arra, hogy ha a legjobb öt közé kerül a női váltó az olimpián, akkor a vb után elmehetnek pár napra New Yorkba, hogy végre kikapcsolódhassanak.

– Igen, így is lesz, nagyon várjuk. Mind az öten mondtunk egy-egy helyet, amit látni akarunk. Célunk lesz a Szabadság-szobor, az Empire State Building, a Time Square és a Central Park is, valamint az én kívánságom, a Flatiron Building, ismertebb nevén a vasalóház, ami építészeti szempontból nagyon érdekes.



– Majdnem egy éve folyton együtt vannak a válogatott edzésein, és még így is egymással akarják tölteni a szabadidejüket? Nem akármilyen összetartás ez.

– Ez a másik titkunk. Üdítő lesz pár napot nem versenyzőkként, hanem átlagos barátnőkként egymással töltenünk.