Jászapáti Petra továbbjutott, Kónya Zsófia nem kapott szerepet

A rövidpályás gyorskorcsolyázóknál férfi 1500 méteren jutott el a mezőny egészen a medálosztásig, amelynek nem lett részese Liu Shaolin, bár a szokatlanul nagy, kilencfős döntőben felcsillant az esély arra is, hogy akár még a dobogóra is felléphet.



Az 500 méteren két éve világbajnok magyar a fináléban, ahová bírói döntéssel került be, a hátsó régióból egészen az ötödik pozícióig kapaszkodott fel, amikor ütközött, és végül be kellett érnie az ötödik hellyel.



Ezzel folytatódott a magyarok pontszerző sorozata a téli játékokon, ugyanis ebben a sportágban 2006 óta minden játékon volt legalább egy legjobb hat közötti eredmény. Az MTK 22 éves sportolójának öccse, Liu Shaoang a 20., Burján Csaba pedig a 30. lett ezen a távon.



A győzelmet az a dél-koreai Lim Hjo Dzsun szerezte meg, aki szeptemberben a budapesti olimpiai kvalifikációs világkupán diadalmaskodott.



Keszler Andrea, Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett összetételben a vb- és Eb-ezüstérmes magyar női váltó harmadik lett elődöntős futamában, így a B fináléban szerepelhet majd. A kvartettből az 500 méteres egyéni versenyben Jászapáti és a harmadik olimpiáján szereplő Keszler egyformán negyeddöntőt érően futott, és kedden a végcsatározásokban is érdekelt.



Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó-válogatottnál kicsit mindenki megkönnyebbült azzal, hogy az első napon, szombaton ötödik helyével pontszerző lett Liu Shaolin Sándor.

Önmagához képest a 19 éves Liu Shaoang szerepelt gyengébben, akit az elődöntőben kizártak.



A sportvezető róla megjegyezte: fiatal kora ellenére rendkívül jól ismeri magát, tisztában van azzal, hogy mereven versenyzett. Hozzátette, továbbra is nagy a potenciál az MTK minden távon junior-világbajnok tehetségében, és a legjobb számai – az 500 és az 1000 méter – még csak ezután következnek.



Bánhidi az idősebb Liu fivér döntőjét elemezve kifejtette, neki sem a leghosszabb egyéni verseny az erőssége, ennek ellenére kiválóan szerepelt a fináléban, de miután ütközött a címvédő kanadai Charles Hamelinnel, és visszaesett a nyolcadik helyre, már nem volt esélye az éremszerzésre.



Az 500 méter selejtezőjéből továbbjutott Keszler Andreával és Jászapáti Petrával nagyon elégedett volt, mert – mint emlékeztetett rá – mindketten nehéz szituációt oldottak meg jól. Kiemelte, mindkét versenyző „saját magának kaparta ki a gesztenyét". Előbbi egy elrontott rajtot követően az újraindított futamban már kiváló versenyzéssel lett negyeddöntős, utóbbi pedig gyorsan reagált, miután hárman egyszerre elestek.



A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei kedden folytatódnak a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjével, a férfi 1000 méter selejtezőjével és a női 500 méter végcsatározásaival. A magyar staféta mellett a Liu testvérpár, illetve Jászapáti és Keszler lesz érdekelt.



VERSENYKOMMENT: Szabó Krisztián, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület vezetőedzője:

– Sajnálom, hogy Kónya Zsófia nem kapott lehetőséget, hasonlóan járt, mint Szocsiban, de ahogy ott is, szerintem ezúttal is versenyezhet majd a B döntőben, ahol összejöhet a győzelem, és ezzel az ötödik hely, ami reális célkitűzés.



Az A döntőbe jutás meglepetés lett volna. Helyette Bácskai kapott szerepet, akit nem lehet okolni, hiszen egy ellenfél kisodródása miatt nem volt más választása, mint elmenni a palánkig, amivel viszont behozhatatlan hátrányba került a váltó. Jászapáti Petra rajtja hibátlan volt egyéniben, az első két körben vezetett, majd hátulról az orosz pengéje kilökte, és a szivacsba csapódott.



Lélekjelenlétét dicséri, hogy rögtön felpattant, és másodikként ért célba, így izgulnia sem kellett a továbbjutás miatt. Ez bravúros teljesítmény volt, hiszen fárasztó, ha egy ilyen eset miatt másodszor is el kell érni a maximális sebességet.