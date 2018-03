Jászapátiék nem kerültek vb-döntőbe

A női váltóban ezúttal is szerepet kapott a Szegedi Korcsolyázó Egyesület két versenyzője, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra, utóbbi egyéniben is indult.



A férfiaknál az ötkarikás aranyérmet megszerző négyes, azaz Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba szerepelt. A kvartett eleinte az élen haladt, majd a Pjongcsangban ezüstérmes kínaiak vették át a vezetést. Sokáig nem változott a sorrend, viszonylag nyugodtan köröztek a csapatok, mígnem a dél-koreai játékokon bronzérmes kanadaiaknál Hamelin megelőzte Knoch Viktort, aki a váltás előtt kicsúszott.



Ettől kezdve esély sem volt a továbbjutásra, negyedik helyezettként maradt a B döntő a magyar négyesnek.

A nőknél egészségi problémák miatt Keszler Andrea maradt ki a csapatból, amelyet így Kónya Zsófia, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca alkotott. A a vb- és Eb-ezüstérmes magyar kvartett tizenöt körrel a vége előtt egy elrontott váltás során elesett, onnantól nem volt esélye a továbbjutó első két helyre.



A nőknél mindkét magyar, Jászapáti Petra és Bácskai Sára Luca már a pénteki selejtezőben búcsúzott 500 méteren. Előbbi a 34., utóbbi a 35. lett.



1500 méteren Bácskai számára az elődöntő jelentette a végállomást, míg Jászapáti futamában negyedikként a B döntőben indult. A 19 éves szegedi korcsolyázót a hajrában az 1000 méter holland olimpiai bajnoka, Schulting meglökte, így visszaesett utolsónak. Mivel Schultingot kizárták, összességében a 11. helyen végzett Jászapáti, Bácskai 15. lett.



Mindhárom magyar férfi versenyző, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Burján Csaba is a negyeddöntőben búcsúzott 500 méteren. Liu Shaolinnak a harmadik helyről kellett volna legalább egy pozíciót előrelépnie a továbbjutáshoz, de egy korai manőver során elesett, így negyedik lett



. Liu Shaoang szintén kicsúszott az egyik kanyarban, azaz ő is lemaradt az elődöntőről, míg Burján ötfős futamában negyedik lett. Liu Shaolin 12., Burján 14., Liu Shaoang pedig 18. helyen zárt. A győzelmet a dél-koreai Hvang Dae Hon szerezte meg, mögötte a kínai Zsen Ce-vej végzett másodikként, míg az 1500-hoz hasonlóan az orosz Szemjon Jelisztratov lett a bronzérmes.