Jorge Maqueda: nyártól MOL-PICK Szeged

– Örömteli hírről tudok beszámolni, újabb nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező kézilabdással sikerült megegyeznünk – számolt be a legfrissebb hírekről a csapat honlapján Szögi Nándor operatív igazgató. – A nyártól 2 éves szerződést kötött csapatunkkal a spanyol jobbátlövő, Jorge Maqueda. Az elmúlt időszakban ellenfélként többször is járt Szegeden, így igazán nem kell bemutatnunk a világbajnok játékost. 2013-ban a Nantes, majd kétszer a Vardar színeiben csatázott ellenünk.Jorge Maqueda Peño 1988. február 6-án született Toledóban. A 83 ezres város Spanyolország közepén található. Pályafutását a Balonmano Villafranca csapatában kezdte. 2005-ben igazolta le a Barcelona, amellyel bajnok és kupagyőztes lett. Ezután következett a BM Alcobendas, majd a BM Aragón együttese. 2012-ben lett a francia Nantes játékosa, itt három idényt játszott. 2015-ban újból külföldre szerződött, elfogadta a macedón Vardar Szkopje ajánlatát. Csapatával megnyerte a Bajnokok Ligáját, idén is bejutott a kölni négyes döntőbe, ahol az elődöntőben a francia Montpellier lesz majd az ellenfelük.