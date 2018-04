Juan Carlos Pastor : Hinnünk kell magunkban - Holnap az mk-elődöntőben a Csurgóval játszik a MOL-Pick

Juan Carlos Pastor vezetőedző szerint vasárnap komoly erőt adnak majd a szegedi szurkolók.

Fotó: Frank Yvette

– Igazán a Kiel elleni meccsről, a BL-búcsúról beszélgettünk, a debreceni négyes döntőről keveset. Most a család volt számomra a fontos, nem a kézilabda. Persze nézik majd otthon a meccseinket, mindig figyelemmel követik a közvetítést, így lesz ez most is.– Belőlem az adrenalin a meccs után jön ki. Addig nyugodt vagyok, próbálok csak a következő feladatra koncentrálni, így van ez most is, az előttem álló feladatokra figyelek.– Jó példát láttunk a héten a labdarúgó Bajnokok Ligájában arra, hogy nincs lefutott meccs, nem szabad senkit sem könnyen venni. Ezt kell a szemünk előtt tartani. Tisztelem azt a munkát, amit a Csurgónál végeznek, egy nagyszerű klub lesz az ellenfelünk. Komolyan vesszük a meccset.– Egyre nagyobb és erősebb a szurkolótáborunk. Egy klub akkor igazán komoly, ha ilyen háttere van. Úgy játszani, hogy azt látod és hallod, hogy neked szurkolnak, nagyszerű érzés. Egy biztos: vasárnap komoly erőt adnak majd a szurkolóink.– Mindkét oldal képes erre, és mi is erre törekszünk. Nagyon jól dolgoznak a fiúk, kiválóan edzettek a héten. Fontos feladat volt, hogy a válogatottól visszatérő játékosok gyorsan felvegyék a ritmust. Szerencsére ez sikerült, így jóval könnyebb volt a munka.– Persze, ez erőt adhat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ősszel a Veszprém viszont Szegeden nyert. Ha elhisszük, hogy képesek vagyunk a győzelemre, akkor meglehet az áhított siker.– Ezen dolgozunk, hogy olyan legyen a csapatunk mentalitásban, mint a német együttes. Most viszont nagy különbség van, mert nem kell ledolgoznunk egy hétgólos hátrányt, elég csak eggyel nyerni. Ez most egészen más felállás. Nyugodtnak kell maradnunk, és ha több fontos meccset meg tudsz nyerni, akkor ahhoz közeledsz, hogy igazi nyerő csapat legyél, ehhez most is tehetünk egy komoly lépést.– Nagyon szeretem az ilyen tornaszerű eseményeket, mérkőzéseket. Nyugodtnak kell maradnom, segítőimmel már a kupafeladatokra koncentrálunk.