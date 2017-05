Kanyó Dénes és csapata tarolt az országos bajnokságon

Kanyó Dénes 40 évesen is remek teljesítményt nyújtott az egri országos bajnokságon, három egyéni aranyérmet szerzett. Fotó: MTI

Népes csapattal utazott el Egerbe, a búvárúszó országos bajnokságra a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub. A fel- nőttek mellett az utánpótlás – ezeket az eredményeket szerdai számunkban olvashatják – is harcba szállt az érmekért.A 16 éves Hajnács Lili volt az ob egyik meglepetésembere. A szegedi tehetség 400 és 800 méteren is új országos csúcsot úszott, a 4×50 méteres szegedi mixváltóval (Kothencz, Gruber, Dimák és Hajnács) nyert, míg 200 méteren a második lett.

Tudta?



A világjátékok egy nemzetközi multisportesemény, amelyet négyévente rendeznek meg a nyári olimpiai játékokat követő első évben. A játékok programja mindössze 11 nap leforgása alatt zajlik le. A Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) szervezésében lévő világesemény olyan sportágakat tartalmaz, amelyek nem szerepelnek az olimpiai programban. Néhány sportág, amely korábban a világjátékok programján szerepelt (például triatlon), ma már az olimpián is szerepel. Sok olyan sportág is alkotja a világjátékok programját, amely egykoron az olimpián is szerepelt. Az eseményt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is támogatja.

Kanyó Dénes hozta a tőle megszokott kiváló eredményeket. A klub klasszisa 100, 200 és 400 méteren lett országos bajnok, míg négy számban második. A szegedi váltó parádézott, a 4×100-as és 4×200- as új országos csúccsal lett első. A szegedi csapatot Kosara, Dimák, Kanyó és Gruber alkotta. Gruber egy arany- és egy ezüstérmet nyert egyéniben, Dimák Dávid pedig 200 méteren lett harmadik.– Minden rendben volt – értékelte az ob-t Kanyó Dénes vezetőedző –, a felnőttek mellett az utánpótlás-sportolók is kitettek magukért. Külön öröm Hajnács Lili teljesítménye, aki kiharcolta a tomszki junior-világbajnokságon való részvételt. A nyár fő feladata a lengyelországi világjátékok lesz, így a felnőtteink nem is indulnak az Eb-n, mert túl közel van egymáshoz a két esemény.