Karnyújtásra került Buenos Aires Pápai Balázs számára

Fotó: utanpotlassport.hu

Ifjúsági olimpián magyar tollaslabdázó még soha nem indult. Erre a magyar sportágtörténeti tettre készül a két, egymással vetélkedő leány, Sándorházi Vivien és Mészáros Réka mellett Pápai Balázs is. A szegedi Goodwill Pharma Tisza Tollas SE sportolója a februári pécsi olimpiai kvalifikációs versenyen felállhatott a dobogó harmadik fokára, alaposan belehúzva ezzel a pontgyűjtésbe. Azóta megjárta Izraelt és Németországot is, inkább kevesebb mint több sikerrel, hiszen Izraelben már az első fordulóban, míg Németországban a második körben búcsúzott. A pontszáma azonban ettől függetlenül is 8200, ami annyit jelent, hogy nagyon közel áll az olimpiai részvételhez, ahhoz ugyanis hogy utazhasson Dél-Amerikába – a számítások szerint – 8500 és 9000 pont közé kell érnie.– Az ifjúsági olimpiát ugyanúgy kell elképzelni, mint a felnőttet. Az egyik barátom mesélte, hogy ott is van olimpiai falu, ugyanazokban a sportágakban mérik össze erejüket az ifjú sportolók, mint példaképeik, csak itt a legidősebb sportoló tizennyolc éves – mondta lelkesen az utanpotlassport.hu oldalnak Balázs, aki igazi sportcsaládból jön, hiszen édesapja Pápai Miklós, a korábbi sokszoros válogatott jégkorongozó.– Magyarországon kevés a profi szinten tollaslabdázók száma. Lelkes amatőrök persze vannak, de akik komolyan is veszik, jóval kevesebben. Ázsiában népszerűbb a sportág, illetve Európa más országaiban, például Németországban. De egy-egy siker akár pozitívan is befolyásolhatná ezt a mutatót.És való igaz, amelyik sportágban a gyerekek és szülők sikereket látnak, oda szeretnek csatlakozni. A tollaslabda éppen ilyen. Pápai Balázs remek szereplése viszont utat nyithat azok előtt, akik még gondolkoznak, hová is írassák be ősztől a sportolni vágyó gyermeküket. És ha már a jövő, Balázs az olimpia után szeretne részt venni az Európa- és a világbajnokságon is, amelyre először persze el kell jutnia, de ha ez sikerül, akkor – ha már lúd, legyen kövér alapon – érmet is hazahozna. Ám ne szaladjunk ennyire előre, május 3-án zárul ugyanis az olimpiai kvalifikációs időszak, ha pedig Balázs pontszámai alapján akkor is a mostanihoz hasonló előkelő helyen áll, októberben neki is szurkolhatunk.