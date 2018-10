Kényszerpihenő után mesterhármassal tért vissza: Pipic Barnabás, a Röszke focistája a forduló gólvadásza

A megyei I. osztály 11. fordulójának legnagyobb arányú sikerét aratta a Röszke, az újonc 6–0-ra gázolta el a Kiskundorozsmát, a gólok felét Pipic Barna jegyezte. A tavaly a megyekettőben 36 gólt jegyző támadó eddig csak egyszer volt eredményes az idényben.



– Iskolai elfoglaltság miatt kihagytam pár meccset, de most visszatérhettem – kezdte a 22 éves csatár, aki idén csak hat bajnokin lépett pályára a Röszkében.



– Az elsőnél egy labdaszerzés után a kapust is kicselezve lőttem be, majd egy kiugratás után a tizenhatosról gurítottam a sarokba, a harmadiknál pedig ketten vezethettük egy védőre, és szintén laposan fejeztem be. Sokkal nehezebb gólt lőni a megyeegyben, kevesebb helyzetem van. Most háromból hármat berúgtam, de a Székkutas ellen hét ziccert számoltak a többiek, amit kihagytam, utána lecseréltek, a Zsombó ellen pedig öt lehetőséget puskáztam el. Most végre kijött a lépés – tette hozzá Pipic Barna.



A Röszke kétarcú eddig, tíz meccsből ötöt megnyertek, ötöt pedig elvesztettek. – Valahogy nincs meg a középút, de sosem volt ránk jellemző a sok döntetlen, a két végletet hozzuk. Most sok az új játékos, össze kell szoknunk, de a kilencedik helynél előrébb kellene tartanunk. Remélem, az első hat között tölthetjük a téli szünetet, bár nehéz meccsek várnak ránk – zárta a Röszke futballistája.