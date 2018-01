Kézilabda-Európa-bajnokság: főszerepben a három B

Az első ellenfél: Dánia



A hetmeteres.com jóvoltából megismerkedhetünk a magyar nemzeti együttes első Eb-ellenfelével, Dániával.

Nikolaj Jacobsen edzőként már évtizedes tapasztalattal rendelkezik, s az utóbbi években vele lépett szintet a Rhein-Neckar Löwen, begyűjtve végre a német bajnoki cím(ek)et. Klubcsapatához hasonlóan itt is Gudmundssont váltotta. Sikerei ellenére mégis újoncról van szó, akinek ez lesz az első világversenye a nemzeti csapat élén.

A dánok kulcsjátékosai kapcsán többnyire Niklas Landinra és Mikkel Hansenre asszociálunk. Ez részben sablonos, részben pedig elfedi azt, hogy mennyire mély ez a dán válogatott. A jobbkezes lövők/irányítók sora Michael Damgaarddal, Morten Olsennel, Ramus Laugéval, Mensah Larsennel kiegészülve a mezőny egyik legerősebb formációja, ahogyan a beállósort is tapasztalt, nemzetközi szinten is elismert játékosok alkotják. A jobbszél úgy, ahogy van, világklasszis (bár egyre inkább idősödő, s a két sztár közül Svan meg is sérült, így kérdéses, hogy vele kezdenek-e a dánok), a balszélen játszók közül pedig Casper Mortensen jelenleg a Bundesliga góllövőlistáját vezeti, de a fiatalabb Landin sem lóg ki a dán nemzeti csapatból, nem csoda, hogy már lecsapott rá a Kiel. Ehhez a szinthez mérten nem tűnik erősnek a dánok jobbátlövő duója. Peter Balling mellett a nagyobb rutin szólhat, ám nem klasszis, és a védekezése is hagy kívánnivalót maga után, Niclas Kirkelökke pedig még nem igazolta a tehetségét.

Busz Szkopjéba



Február 17-étől 19-éig szurkolói buszt szervez Ginál János, a Vardar Szkopje–MOL-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Az első nap az utazásról, illetve este a macedón főváros felfedezéséről szól. A második nap is az ismerkedésé, illetve este a meccs megtekintésé. A harmadik napon hazaúton a társaság megáll Nisben, felfedezi a szerb települést is. Jelentkezni Gibnál Jánosnál lehet a 30/555-0981-es telefonszámon.

– Az a lényeg, hogy jól vagyunk, mindenki rendben van a keretből – kezdte a beszélgetést már Horvátországban Bodó Richárd, a magyar férfi kézilabda-válogatott szegedi játékosa.A mieink ma este 20.30-kor (élő: M4 Sport TV) megkezdik szereplésüket az Európa-bajnokságon. Ljubomir Vranjes együttese a világhírű Dánia ellen kezdi meg a játékot a D csoportban. Minden bizonnyal népes magyar szurkolótábor előtt, hiszen a csapat a magyar–horvát határhoz közeli Varazsdon játszik.– Két kőkemény meccsel kezdjük az Eb-t – folytatta mondandóját a MOL-PICK Szeged kiválósága –, sem a dánok, sem a spanyolok ellen nem mi vagyunk az esélyesek, de egyik meccset sem adjuk fel, mert Svédországban is bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk a bravúrra. Meccsről meccsre jobban játszunk, jól sikerült a felkészülésünk. A kereten belül jó a hangulat. Komoly változáson mentünk át, megfiatalodott a csapat, amely úgy gondolom, sokra hivatott. A csoportból mindenképpen szeretnénk továbbjutni. Ahogy említettem, mi nem csak az utolsó meccsre, a csehek elleni találkozóra koncentrálunk, mert szeretnénk minél több ponttal továbbjutni.Bodó Richárd mellett Balogh Zsolt és Bánhidi Bence tagja Szegedről a magyar együttesnek. A három B – így emlegetik őket a PICK szurkolói. Nem vitás, hogy mindhárman meghatározó tagjai a csapatnak.– Sokat jelent, hogy immár évek óta egy klubcsapatban játszunk, ismerjük egymás gondolatát, mozgását, játékát, így közöttünk még nagyobb az összhang. A svédek ellen ez látszott is, jó érzés mindig, ha mindhárman fent vagyunk a pályán. Az is biztos, hogy a magyar szurkolók sokat segíthetnek, hazai pályát teremthetnek, amiből sok energiát meríthetünk – zárta a beszélgetést a bal-átlövő.Az első meccs után hétfőn Spanyolország, majd jövő szerdán Csehország lesz az ellenfelünk. A csoportból az első három helyezett jut tovább.Az Eb-n négy csoportban 16 csapat csatázik. A mieink minden meccset Varazsdon játszanak, és ezeket a találkozókat az M4 Sport TV élőben adja. A többi csoport Splitben, Zágrábban és Porecsben csatázik.