Kiállítás döntött a Szeged-Makó derbin

Szeged-Grosics Akadémia–Makó 4–1 (3–0)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 1. forduló. Gyula, Grosics Akadémia, 300 néző. Vezette: Kátai Gábor – jól (Ambrus, Skover).

Szeged-Grosics Akadémia: Szántai 7 – Achim 7, Tóth G. 7, Farkas 7, Pászka 6.5 – Coroian 6 (Hegedűs 6, 59.), Oláh G. 7.5 – Szabó P. - (Erdei 7, 18), Germán 7, Cigan 8 – Máté 7. Edző: Popovits Pál.

Makó: Garamvölgyi 6 – Grecsó 6, Lászik 6, Zsoldos 6 – Busa 7, Lipták 5 (Hatvani 6, 46.), Juhász J. 6, Szilágyi 6 (Bány –, 84.), Varga R. 6 (Gémes –, 75.), Podonyi 6 – Babolek 6. Edző: Magyar György.

Gólszerzők: Oláh G. (23.), Cigan (25., 67.), Máté (37. – 11-esből) ill. Busa (53.).

Sárga lap: Szabó P. (6.).

Kiállítva: Juhász J. (17.).



Kellemes hangulatban, izgalmas jelenetekkel kezdődött a Szeged-Grosics Akadémia és a Makó meccse Gyulán, a Maros-partiaknak ziccere is adódott, de Szilágyi Szántaival szemben állva sem tudott betalálni. Negyed óra után azonban egészen más folytatást vett a találkozó: Juhász Jónás és Szabó Péter csapott össze a félpálya környékén, ártalmatlan szituációnak tűnt, de hatalmas csattanással járt.



Szabónak eltört a szárkapocscsontja, közel fél órán át ápolták őt a kiérkező mentősök, hogy el tudják őt szállítani, minden bizonnyal hosszú időre elveszítette őt a Szeged. Juhász az eset után pirosat kapott, az emberhátrányba került Makó pedig nehezen vette fel a hosszú szünet után újrainduló meccs ritmusát.



Popovits Pál csapata gyorsan élt is az emberelőnyével: előbb Oláh Gergő lőtt a jobb alsóba egy kipattanót közel húsz méterről, majd a csereként beállt Erdei beadását stukkolta a makói kapuba a másik új szerzemény, Cigan Christian. Erdei kiharcolt egy büntetőt is, miután csak lerántani bírták, így a tizenegyest értékesítő Máté János is góllal debütált a hazaiaknál.



A szünet után összeszedettebb volt a Makó, és egy gyors kontra után Busa Bence szépíteni tudott, ekkor benne volt, hogy még közelebb zárkóznak a vendégek, azonban nem tudták úgy végigjátszani az akciókat, mint a szépítő gólnál.



Szellősebb is lett a Makó védekezése, sorra jöttek a szegedi lehetőségek, ezekből Cigan használt ki egyet, és ezúttal lábbal is betalált, visszaállítva ezzel a háromgólos különbséget. A hátralévő időben akár több gólt is szerezhetett volna a Szeged, amely ilyen arányban is megérdemelten győzött. Kár, hogy negyed óra után másról szólt a játék, pedig kifejezetten izgalmas meccsnek indult, így viszont sima lett a megyei derbi vége.



Popovits Pál: – Nagyon sajnálom Szabó Peti sérülését. Az elején sok volt a hiba, egész héten próbáltam a fejekben rendet tenni, a hozzáállásunkon kell még dolgozni. Nehéz meccsre számítottam, ezen segítettek a gólok, de van még min javítanunk.



Magyar György: – Jóformán három meccset játszottunk, az első negyed óra jól alakult, volt ziccerünk is. Nagyon sajnáljuk az ellenfél játékosát, minden jót kívánunk neki a továbbiakban! A kiállítás után ellenfelünk kihasználta a lankadó figyelmünket. A szünet után mindent megtettünk, és bár elégedettek nem lehetünk, de voltak olyan periódusok, ami után büszke lehetek a csapatomra.